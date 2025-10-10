Language
    Karwa Chauth 2025 : अखंड सुहाग को 5 सुहागिनें सलाखों के पीछे हैं व्रत, पति की फोटो देख करेंगी पारण, कौशांबी जेल में हैं बंद

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    कौशांबी के जिला जेल में इस बार महिला बंदी करवा चौथ का व्रत मनाएंगी, जिसके लिए जेल प्रशासन ने पूजा सामग्री की व्यवस्था की है। पांच महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सामान मंगवाए गए हैं।

    कौशांबी जिला जेल में सजा काट रहीं महिला बंदी आज करवा चौथ का व्रत रखी हैं।

    संसू, टेवां (कौशांबी)। करवा चौथ का व्रत रखकर सुहागिनें अखंड सुहाग की कामना करती हैं। पूरा देश इस पर्व को मना रहा है। ऐसे में कौशांबी जिला जेल में सजा काट रहीं कुछ बंदी भी अपनी पति की लंबी आयु की कामना से निर्जला व्रत को रखे हैं।

    जेल प्रशासन ने पूजन सामग्री का कराया है प्रबंध

    कौशांबी जिला जेल में बंदी महिलाओं के लिए भी करवा चौथ का पर्व महत्वपूर्ण है। भले ही वे किसी जुर्म की सजा जेल में काट रही हैं लेकिन वे यहीं करवा चौथ व्रत रखी हैं। पर्व को लेकर जेल की महिला बंदियों के लिए कारागार प्रशासन ने पूजन सामग्री की व्यवस्था भी कराई है।

    शाम को चंद्रदेव का करेंगी पूजन

    आज शुक्रवार को जिला जेल में बंद पांच महिला बंदी अपने पति की दीर्घायु व सलामती के लिए सलाखों के पीछे करवा चौथ का व्रत निर्जला रखी हैं। ये सभी महिला बंदी आज शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद विधिवत पूजन-अर्चन करके पति की लिए लंबी आयु की कामना करेंगी।

    क्या कहते हैं जिल अधीक्षक

    इस संबंध में कौशांबी जेल के अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए पूजन सामग्रियों की व्यवस्था कराई गई है। मिट्टी का करवा, पूजा की थाली, जल, अगरबत्ती, सुहाग का सामान, महिलाओं के पति की फोटो भी मंगवाई गई है।

    पुलिस वाली 'सुहागिनों' को अवकाश की सौगात

    पुलिस की वर्दी पहनकर अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली सुहागिनों के लिए एसपी राजेश कुमार ने अवकाश की सौगात दी है। उन्होंने सभी थानेदारों को निर्देश व्रती महिला पुलिस कर्मियों को अवकाश देने का निर्देश दिया था।

    पुलिस कप्तान ने की पहल

    कानून व्यवस्था की रखवाली को लेकर व्रती महिला पुलिस कर्मी अवकाश तो लेना चाहती थीं, लेकिन अफसरों के सामने प्रार्थना पत्र देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद अब तक यह पहला मौका है कि जब किसी कप्तान ने महिला (सुहागन) पुलिस कर्मियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए अवकाश प्रदान किया हो।

