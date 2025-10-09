Karwa Chauth 2025 : वीडियो कालिंग पर भी होगा पति का दीदार, महिलाएं बोलीं, दूरी नहीं रोक सकती परंपरा का प्यार

जागरण संवाददाता, कौशांबी। हाईटेक युग में में अब परंपराएं भी आधुनिक तकनीक के सहारे नई दिशा पकड़ चुकी हैं। इसका ताजा उदाहरण है करवा चौथ का पर्व। इसमें सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार कई महिलाएं अपने पति से मिलने नहीं जा सकीं, लेकिन वीडियो कालिंग पर ही ‘चांद’ का दीदार करेंगी। मोबाइल स्क्रीन के जरिए व्रत खोलने की परंपरा निभाने की तैयारी जिले की कई महिलाओं ने कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कल है करवा चौथ का व्रत करवा चौथ का व्रत कल यानी 10 अक्टूबर को है। इसे लेकर बाजारों में भी रौनक है। मेंहदी, साड़ी और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। चूड़ियों से लेकर बिंदी और सिन्दूर तक हर चीज की बिक्री बढ़ गई है। मिठाइयों की दुकानों पर भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। जहां पहले केवल चांद का दीदार होता था, अब स्क्रीन पर पति का चेहरा और आशीर्वाद दोनों एक साथ नज़र आएंगे। बदलते समय में करवा चौथ का यह डिजिटल रूप न केवल रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, प्यार और विश्वास के रिश्ते सदा जुड़े रहते हैं।

जिले से बाहर तैनात पति का दीदार कराएगा मोबाइल नगर पालिका मंझनपुर स्वेता यादव बताती हैं कि उनके पति बाहर रह कर पुलिस में नौकरी करते हैं। वह कहती हैं, हर साल करवा चौथ पर मैं उनके साथ ही व्रत खोलती थी, लेकिन इस बार छुट्टी नहीं मिली। अब हम वीडियो कॉल पर चांद देखने और व्रत खोलने का प्लान बना चुके हैं। मोबाइल ही अब पति का दीदार कराएगा।

फौज में हैं पति को करेंगी वीडियो काल नगर पंचायत अझुआ की जुली के पति फ़ौज में रहकर बाहर तैनात हैं। वे कहती हैं, तकनीक ने दूरी को मिटा दिया है। पहले जब फोन नहीं थे, तब केवल यादों के सहारे दिन कटता था। अब वीडियो काल से ऐसा लगता है जैसे पति हमारे सामने ही हैं।

तकनीक के सहारे निभाएंगी परंपरा चायल क्षेत्र की ऋचा केसरवानी बताती हैं कि वह हर साल सास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार उनके पति अहमदाबाद में नौकरी पर हैं। निशा ने बताया, मैंने वीडियो काल पर ही चांद देखने की तैयारी की है। परंपरा भी निभेगी और तकनीक का साथ भी रहेगा।”

इंटरनेट के जमाने में आनलाइन करवा चौथे चायल की रचना पांडेय कहती हैं कि उनके पति गुवाहटी में रह कर नौकरी करते हैं। वह कहती हैं, पहले बहुत दुख होता था कि त्योहार अकेले मनाना पड़ता है। अब इंटरनेट के जमाने में वीडियो कॉल से सब आसान हो गया है। शाम को पति के साथ आनलाइन ही करवा चौथ मनाएंगी।