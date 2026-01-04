Language
    कौशांबी में प्रतियोगी छात्रा से सरेराह छेड़खानी, कार सवारों ने अगवा करने का प्रयास भी किया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:39 PM (IST)

    कौशांबी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ सरेराह छेड़खानी हुई। आरोप है कि कार सवारों ने छात्रा को अगवा करने का भी प्रयास किया, ल ...और पढ़ें

    कौशांबी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा से छेड़खानी कर अपहरण का प्रयास किया गया।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ बीच सड़क कार सवारों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर छात्रा को कार में खींचकर अगवा करने का प्रयास किया। राहगीरों के पहुंचने पर आरोपित भाग निकले। मामले में सैनी कोतवाली पुलिस मधवामई गांव के प्रधान पुत्र समेत 10 के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच कर रही है।

    सैनी क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि वह प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है। एक जनवरी की रात मां से मिलने जा रही थी। आरोप है कि मधवामई गांव के समीप वहां के प्रधान का पुत्र विनोद सिंह उर्फ बजरंगी अपने नौ साथियों के साथ चार पहिया वाहन लेकर पहले से सड़क किनारे खड़ा था।

    उसने पीड़िता की कार में अपने वाहन से टक्कर मार दी। इसके बाद घेरकर पीड़ित छात्रा को कार से खींच लिया। आरोपितों ने बीच सड़क उसके साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर आरोपितों ने अगवा करने का प्रयास किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों का इतना खौफ था कि राहगीर और ग्रामीण बीचबचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

    किसी तरह आरोपितों की चंगुल से छूटी छात्रा ने घटना की जानकारी डायल-112 पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपितों की घेराबंदी की, लेकिन वह भाग निकले। पुलिस ने छात्रा को सकुशल घर पहुंचाया। शनिवार को पीड़िता ने थाने जाकर घटना की नामजद तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मुकदमे की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।