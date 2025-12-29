Language
    यूपी रोडवेज के बस ड्राइवरों को 10 हजार का पुरस्कार, 'नो एक्सीडेंट अवार्ड' के लिए जाएगी लिस्ट

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:48 AM (IST)

    कासगंज में परिवहन निगम उन बस चालकों को 'नो एक्सीडेंट अवार्ड' के तहत 10 हजार रुपये का पुरस्कार देगा, जिन्होंने एक जनवरी से दिसंबर 2025 तक कोई दुर्घटना ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। वर्ष भर एक जनवरी से दिसंबर 2025 तक एक भी हादसा न करने वाले रोडवेज बस चालकों को परिवहन निगम की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साल भर के अंदर कोई दुर्घटना न करने व यात्रियों से मधुर व्यवहार करने वाले चालकों की सूची तैयार की जा रही है। सूची में शामिल चालकों को परिवहन निगम द्वारा नो एक्सीडेंट अवार्ड में 10 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा।

    10 हजार रुपये मिलेगा पुरस्कार, सूची हो रही तैयार

    परिवहन निगम की तरफ से हादसों में कमी लाने के लिए यह योजना संचालित की गई है। चालकों को सुरक्षित यातायात के बारे में जागरूक किया जाता है। जनवरी से दिसंबर तक के चालकों का आकलन किया जाएगा। चालकों का रिकार्ड जुटाया जा रहा है। चालकों के द्वारा संचालित बसों का ब्योरा देखा जा रहा है। चालकों के द्वारा यात्रियों से मृदु व्यवहार करने वाले एवं किसी तरह का हादसा न करने वाले चालकों की सूची को तैयार किया जा रहा है। तैयार होने पर इसे निगम को भेजा जाएगा। जिसके स्वीकृति मिलने पर उन्हें पुरस्कार की राशि से सम्मानित किया जाएगा।

    सूची तैयार कर भेजी जाएगी परिवहन निगम को

     

    एआरएम ओम प्रकाश ने बताया कि वर्ष भर यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने, हादसा न करने वाले चालकों की सूची को तैयार किया जा रहा है। सूची में शामिल चालकों की परिक्षेत्र स्तर पर समीक्षा होगी, इसके बाद चयनित चालक पुरस्कृत किए जाएंगे।