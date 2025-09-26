Language
    'आई लव मोहम्मद' के बैनर हटाने को लेकर कासगंज में भी हंगामा, पुलिस से नोंक-झोंक हुई; फोर्स तैनात

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    कासगंज के एक कस्बे में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के बैनर लगने से विवाद हुआ। पुलिस द्वारा बैनर हटाने के कहने पर मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन ने बैनर लगाने की अनुमति दे दी जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के कारण पटियाली तिराहे पर जाम लग गया था। पुलिस क्षेत्र में निगरानी रख रही है।

    आइ लव मोहम्मद के बैनर हटाने को लेकर गंजडुंडवारा में हंगामा।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। कस्बा में जुमे के नमाज के बाद पटियाली तिराहे स्थित मस्जिद और बरी थोक क्षेत्र के मकान पर आइ लव मोहम्मद के बैनर लगे थे। शुक्रवार काे पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों को ही बैनर को हटवाने के लिए कह दिया।

    इस पर मुस्लिमों में आक्रोश फैलने लगा। जुमे की नमाज के बाद शाम को लोग पटियाली तिराहा स्थित कुबा जामा मजिस्द पर एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सूचना पर एसपी, एसडीएम पटियाली मौके पर पहुंच गए। करीब एक घंटे तक लोग हंगामा करते रहे। बाद में बैनर लगाने देने पर लोग शांत हुए।

    कस्बा में शक्रवार को जुमे के नमाज थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसपी सुशील कुमार, सीओ पटियाली संदीप वर्मा, कोतवाली प्रभारी गंजडुंडवारा भोजराज अवस्थी मय फोर्स के गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बरी थोक में मकान पर आइ लव मोहम्मद के बैनर देखे।

    अधिकारियों को बताया गया कि क्षेत्र में ऐसे कई और बैनर लगे हैं। इस पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बैनर हटाने के लिए कह दिया। इसकी जानकारी जब लोगों को मिली तो उनमें आक्रोश फैलने लगा। शाम पांच बजे मुस्लिस समाज के लोग एकत्र होने लगे।

    इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए पटियाली तिराहा स्थित कुबा जामा मजिस्द पर पहुंच गए। यहां उन्होंने बैनर उतरवाने को लेकर जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    इसकी जानकारी जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली तो कोतवाल भोजराज अवस्थी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सूचना पर एएसपी सुशील कुमार, सीओ पटियाली संदीप वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। मुस्लिम बैनर लगाने की जिद पर अड़े थे।

    करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। एसपी अंकिता शर्मा भी मौके पर पहुंच गई। बैनर लगाने की इजाजत मिलने पर ही आक्रोशित लोग माने। इसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था के लिए क्षेत्र मे पैदल गश्त किया।

    पटियाली तिराहा पर लगा जाम

    मुस्लिमों के प्रदर्शन के कारण पटियाली तिराहा पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। इसमें एंबुलेंस भी फंस गईं। आक्रोशितों के प्रदर्शन खत्म होने के बाद ही जाम खुल सका।

    दो पक्षो में बैनर को लेकर विवाद हो गया था। इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे। मामला शांत हो गया है। पुलिस ड्रोन कैमरे जरिए क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। पैदल गश्त भी की जा रही है।

    अंकिता शर्मा, एसपी