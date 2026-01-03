Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर पाएं तीन प्रतिशत की छूट

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:48 PM (IST)

    भारतीय रेल यात्रियों के लिए 'रेलवन ऐप' के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग पर 3% छूट दे रही है। यह सुविधा 14 जनवरी से शुरू होगी। ऐप पर आरक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कासगंज रेलवे स्टेशन।

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। भारतीय रेल द्वारा डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग की जा सकेगी।एप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह सुविधा 14 जनवरी से शुरू होगी। इस ऐप पर कई तरह की रेलवे संबंधित सुविधाएं मिलेंगी।

    रेलवन ऐप पर किसी भी भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट

    इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार रेलवन ऐप पर किसी भी डिजिटल भुगतान माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आर-वालेट के माध्यम से टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत का कैशबैक भी मिलेगा। रेलवन ऐप केवल अनारक्षित टिकट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आरक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफार्म टिकट, ट्रेनों की लाइव स्थिति, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, खानपान ऑर्डर और रेल मदद जैसी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।

    भीड़ और लंबी कतार से मिलेगी राहत

    इस योजना से यात्रियों को टिकट काउंटरों पर लगने वाली भीड़ और लंबी कतारों से राहत मिलेगी तथा समय की बचत होगी। रेलवन ऐप पारदर्शी, उत्तरदायी और सुरक्षित सेवा प्रदान करते हुए रेलवे से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं यात्रियों तक डिजिटल रूप में पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवन प डाउनलोड कर डिजिटल बुकिंग का अधिकतम लाभ लें और डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।