रेलयात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर पाएं तीन प्रतिशत की छूट

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। भारतीय रेल द्वारा डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग की जा सकेगी।एप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह सुविधा 14 जनवरी से शुरू होगी। इस ऐप पर कई तरह की रेलवे संबंधित सुविधाएं मिलेंगी।

रेलवन ऐप पर किसी भी भुगतान पर तीन प्रतिशत की छूट इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार रेलवन ऐप पर किसी भी डिजिटल भुगतान माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आर-वालेट के माध्यम से टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत का कैशबैक भी मिलेगा। रेलवन ऐप केवल अनारक्षित टिकट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आरक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफार्म टिकट, ट्रेनों की लाइव स्थिति, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, खानपान ऑर्डर और रेल मदद जैसी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।