कासगंज में रेल पटरी टूटी, कई ट्रेनें हुईं प्रभावित; पेट्रोल मैन ने दिखाई सजगता

जागरण संवाददाता, कासगंज। मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास मध्य रात पेट्रोलिंग कर रहे गैंगमैन को पटरी चटकी दिखाई दी। उच्चधिकारियों को जानकारी दी गई। समय रहते सुधार कर लिया गया। मरम्मत के दौरान लंबी दूरी की कई ट्रेनों का आगमन देरी से हुआ है। रेलवे का कहना है सर्दी के मौसम में रेलवे ट्रैक पर फ्रैक्चर होने की आम बात है। इसलिए लगातार पेट्रोलियम की जाती है।

पेट्रोल मैन की रही सजगता, उच्चाधिकारियों को कराया अवगत मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास शनिवार की भाेर में पेट्रोलिंग कर रहे नदरई गैंग में तैनात पेट्रोल मैन राजकुमार बघेल को सुबह करीब चार बजे मालगाड़ी के पास हाेने पर पुल संख्या 404 के पास रेल की पटरी का कुछ हिस्सा टूटा मिला। ये देख पेट्रोलमैन घबरा गया और उसने जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। टीम मौके पर पहुंची।