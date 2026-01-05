कासगंज में रेल पटरी टूटी, कई ट्रेनें हुईं प्रभावित; पेट्रोल मैन ने दिखाई सजगता
कासगंज में मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास एक पेट्रोलमैन ने टूटी पटरी देखी। उच्चाधिकारियों को सूचित करने के बाद, लगभग एक घंटे की मशक्कत से पटरी क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कासगंज। मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास मध्य रात पेट्रोलिंग कर रहे गैंगमैन को पटरी चटकी दिखाई दी। उच्चधिकारियों को जानकारी दी गई। समय रहते सुधार कर लिया गया। मरम्मत के दौरान लंबी दूरी की कई ट्रेनों का आगमन देरी से हुआ है। रेलवे का कहना है सर्दी के मौसम में रेलवे ट्रैक पर फ्रैक्चर होने की आम बात है। इसलिए लगातार पेट्रोलियम की जाती है।
पेट्रोल मैन की रही सजगता, उच्चाधिकारियों को कराया अवगत
मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास शनिवार की भाेर में पेट्रोलिंग कर रहे नदरई गैंग में तैनात पेट्रोल मैन राजकुमार बघेल को सुबह करीब चार बजे मालगाड़ी के पास हाेने पर पुल संख्या 404 के पास रेल की पटरी का कुछ हिस्सा टूटा मिला। ये देख पेट्रोलमैन घबरा गया और उसने जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। टीम मौके पर पहुंची।
मथुरा रेलवे ट्रैक पर काली नदी के पास टूटी थी पटरी
तकनीशियनाें ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पटरी में सुधार किया। इस दौरान मथुरा की ओर आवागमन करने वाली दो मालगाड़ियों का समय प्रभावित हुआ।
स्टेशन अधीक्षक नरेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि तकनीशियनों ने जल्द ही ट्रैक सुधार दिया। इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम एवं पीआरओ संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पेट्रोलिंग कर रहे पेट्रोलमैन ने पटरी को चैक किया। ट्रैक सुधार दिया गया है, कुछ मालगाड़ी प्रभावित हुई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।