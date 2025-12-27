Language
    एसपी अंकिता शर्मा ने किया बड़ा पुलिस फेरबदल, सात इंस्पेक्टर और 20 उपनिरीक्षक के तबादले

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने जिले की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। सात इंस्पेक्टरों के कार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    कासगंज की एसपी हैं अंकिता शर्मा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कासगंज। एसपी अंकिता शर्मा ने जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त बनाने के लिए अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया है। सात इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र बदले हैं। 20 उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन्स से स्थानांतरित कर विभिन्न थानों में भेजा गया है। कई उपनिरीक्षक थानाध्यक्ष भी बने हैं।
    गंजडुंडवारा में तैनात इंस्पेक्टर भोजराज अवस्थी को इंस्पेक्टर आरटीसी पुलिस लाइन्स बनाया है। आरटीसी के प्रभारी राधेश्याम को गंजडुंडवारा में प्रभारी निरीक्षक बनाया है। पुलिस लाइन्स में तैनात निरीक्षक विजेंद्र सिंह को सहावर इंस्पेक्टर बनाया है। यहां तैनात चमन कुमार गोस्वामी को साइबर थाने का प्रभारी बनाया है।

    18 उपनिरीक्षकों में भी किया फेरबदल, थानाध्यक्ष भी बनाए

    इंस्पेक्टर उमाशंकर सिंह सुन्नगढ़ी से हटाकर अपराध शाखा कासगंज बनाया गया है। साइबर क्राइम के निरीक्षक रामकेश राजपूत को पुलिस लाइन्स भेजा गया है। पुलिस लाइन्स में तैनात निरीक्षक उदित नयन अब एसपी के पीआरओ होंगे। उपनिरीक्षक पवन कुमार को थानाध्यक्ष सिढ़पुरा से हटाकर थानाध्यक्ष सुन्नगढ़ी बनाया है। उपनिरीक्षक रंजीत कुमार अब तक ढोलना में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के रूप में तैनात थे। इन्हें सिढ़पुरा थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में तैनात उपनिरीक्षक इशरार हुसैन यूपी 112 भेजा है।

    कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की दिखा में किया गया बदलाव

    रामप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन्स से सुन्नगढ़ी, ऊदल सिंह को चौकी प्रभारी पचलाना, लक्ष्मण सिंह को पुलिस लाइन्स से अमांपुर, विनय कुमार को पुलिस लाइन्स से सिकंदरपुर वैश्य, अशोक कुमार को पुलिस लाइन्स से पटियाली, भगवती प्रसाद पुलिस लाइन्स से सहावर, भवनाथ सिंह पुलिस लाइन्स कासगंज सदर, जितेंद्र चौहान थाना गंजडुंडवारा, भिखारी लाल शर्मा पुलिस लाइन्स ढोलना, धर्मवीर सिंह गौतम पुलिस लाइन्स से सोरों, नरेश कुमार पुलिस लाइन्स से साइबर क्राइम, रामवीर सिंह न्यायालय सुरक्षा, जीतपाल सिंह न्यायालय सुरक्षा, ओम प्रकाश यूपी 112, रियाजुल हक सहावर से पुलिस लाइन्स, सर्वेश कुमार सहावर से पटियाली और उपनिरीक्षक शशिकांत थाना साइबर क्राइम से साइबर सेल भेजा है।