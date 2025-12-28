सोरों स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 11 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक मल्टी परपज हॉल

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। सोरों स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडोर गेम्स खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। स्टेडियम में लगभग 11 करोड़ की लागत से मल्टी परपज हाल का निर्माण कराया जाएगा। जिसको लेकर शासन से मंजूरी मिल गई है। आने वाले वर्ष में यह सौगात खिलाड़ियों को मिलेगी। इसमें विभिन्न गेम्स जहां खिलाड़ी खेलेंगे वहीं जिला, प्रदेश स्तरीय इंडोर गेम्स की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा सकेंगी।

इंडोर गेम्स के खिलाड़ियों को मिलेगा इसका लाभ

सोरों स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रस्तावित मल्टी परपज हाल 70 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा होगा। जिसके प्रस्ताव को शासन ने स्वीकार कर निर्माण की मंजूरी दी है। जिसका निर्माण आगामी वर्ष में होगा। अभी स्टेडियम में इंडोर गेम्स के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। जिसके कारण बैडिमंटन, टेबल टेनिस सहित अन्य गेम्स के लिए खिलाड़ियों को परेशानी होती है। हाल के निर्माण के बाद इंडोर गेम्स के खिलाड़ियों को पर्याप्त स्थान मिल जाएगा। इसमें एक साथ कई गेम्स खेले जा सकेंगें। इस हाल के निर्माण की यहां के खिलाड़ी काफी समय से आवश्यकता महसूस कर रहे थे। निर्माण की मंजूरी के बाद खिलाड़ियों की यह उम्मीद अब आगामी वर्ष में पूरी हो जाएगी। जिसके लिए स्टेडयिम में स्थान भी चयनित कर लिया गया है।