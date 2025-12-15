Kasganj News: ठंड और कोहरे का बढ़ा प्रकोप तो बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, नया शेड्यूल जारी
कस्बा कासगंज में ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। शीतलहर के कारण बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण कासगंज। कक्षा आठ तक के छोटे बच्चों के स्कूल का समय बदला गया है। जिससे सुबह की ठंड से बचाया जा सके। कक्षा आठ तक के सभी बोर्डों के विद्यालयेां का समय बदला गया है। सभी विद्यालय सुबह 10 बजे खुलेंगे।
रविवार से ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ गया है। ठंड के चलते छोटे बच्चों को सुबह स्कूल आने जाने में ठंड के चलते दिक्कतें हो सकती हैं। ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय के समय परिवर्तन के निर्देश दिए।
उनके निर्देश पर नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक खुलेंगे। इनमें सभी बोर्ड के परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन का समय 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के लिए समय बदला गया है।
बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि समय परिवर्तन का पालन सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अनिवार्य हैं। यदि कोई विद्यालय सुबह 10 बजे से पहले खुला पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
