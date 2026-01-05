कासगंज पुलिस की कार्रवाई से मच गई खलबली, अभियान चलाकर 16 वारंटी किए गिरफ्तार
कासगंज पुलिस ने जिले में फरार और वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, कासगंज। जिले में फरार और वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी थे, लेकिन वे लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे।
ये किए गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में थाना सहावर पुलिस ने गांव चहका गुनार निवासी सुखवीर पुत्र किशोरीलाल, नगला भीमसेन निवासी ओमप्रकाश पुत्र रामप्रकाश, मोहल्ला अंसारी निवासी आतिफ अंसारी पुत्र मुवीन अंसारी, गांव बढ़ारी खुर्द निवासी विश्वबंधु उर्फ विष्णु पुत्र चंद्रशेखर गिरफ्तार किया है।
सोरों पुलिस ने इन्हें पकड़ा
सोरों कोतवाली पुलिस ने गांव मढ़ावली निवासी रहीश पुत्र बालकिशन, छोटे उर्फ राजवीर पुत्र बालकिशन, मल्लाहनगर निवासी प्रेमसिंह पुत्र रामदयाल, करुआवारा निवासी बंटी पुत्र सूरजपाल, मोहल्ला मढ़ई निवासी शरद उर्फ इंद्रा पुत्र कामेश्वर पकड़ा है। सदर कोतवाली पुलिस ने नदरई निवासी ममता उर्फ त्रिवेणी पत्नी अंतराम, रिंकू उर्फ चित्रांश पुत्र अंतराम, मोहल्ला नबाव निवासी तौसिफ पुत्र वारिस अली।
गंजडुंडवारा पुलिस ने कस्बा के रेलवे रोड निवासी तारिक पुत्र तसब्बर, बहोटा निवासी नन्हे पुत्र आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया है। पटियाली पुलिस ने नगला सहजन निवासी संदीप पुत्र बांकेलाल यादव, नगला हीरा निवासी संजय पुत्र अजयपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यहां से अग्रिम कार्रवाई की गई है।
