Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसी गाड़ी पर जाति तो किसी पर हूटर... यूपी के इस शहर में 113 वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:53 PM (IST)

    कासगंज में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 113 वाहनों का चालान किया जिसमें हूटर और काली फिल्म हटाने की कार्रवाई भी शामिल है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान जारी है और गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। महिला परिचालकों को मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर किया 113 वाहनों का चालान।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 113 वाहनों का चालान किया है। इस दाैरान दो वाहनों से हूटर, एक वाहन के शीशे से काली फिल्म हटवायी।

    यातायात पुलिस नो हेलमेट नो पेट्राेल अभियान के साथ नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है।

    हूटर और काली फिल्म हटाकर काटे चालान

    सोमवार को यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने टीम के साथ शहर में राज कोल्ड स्टोर तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड समेत पांच स्थानों पर चेकिंग की। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर 113 वाहनों के चालान किए। इस दौरान दो वाहनों से हूटर, एक वाहन से काली फिल्म हटवाई। इसके साथ ही वाहन पर गलत नंबर प्लेट लगाने पर 79 और शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लिखने वाले 31 वाहनों का चालान किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों को किया गया जागरूक

    इस दौरान यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को जागरूक भी किया। महिला परिचालकों को मिशन शक्ति के बारे में के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया।

    चोरी की मोटरसाइकिल समेत एक गिरफ्तार

    कासगंज कोतवाली सदर की मिशन शक्ति टीम ने रविवार देर शाम अशोक नगर तिराहा के पास से एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपित का नाम सफी मोहम्मद पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम गुरहना थाना कोतवाली कासंगज है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।