किसी गाड़ी पर जाति तो किसी पर हूटर... यूपी के इस शहर में 113 वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कासगंज। यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 113 वाहनों का चालान किया है। इस दाैरान दो वाहनों से हूटर, एक वाहन के शीशे से काली फिल्म हटवायी।

यातायात पुलिस नो हेलमेट नो पेट्राेल अभियान के साथ नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है।

हूटर और काली फिल्म हटाकर काटे चालान

सोमवार को यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने टीम के साथ शहर में राज कोल्ड स्टोर तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड समेत पांच स्थानों पर चेकिंग की। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर 113 वाहनों के चालान किए। इस दौरान दो वाहनों से हूटर, एक वाहन से काली फिल्म हटवाई। इसके साथ ही वाहन पर गलत नंबर प्लेट लगाने पर 79 और शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लिखने वाले 31 वाहनों का चालान किया गया।