    Kasganj News: मेला मार्गशीर्ष के चलते आज से रहेगा रूट डायवर्जन, जानें किस रास्ते से होकर गुजरेंगे वाहन

    By Suman Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    कासगंज में मेला मार्गशीर्ष के अवसर पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में विशेष मार्गों का निर्धारण किया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    मेला मार्गशीर्ष के चलते आज से रहेगा रूट डायवर्जन

    संवाद सूत्र, जागरण कासगंज। मोक्षदा एकदशी पर सोमवार को पंचकोसी परिक्रमा लगाई जाएगी। मेला मार्गशीर्ष का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। वहीं मेले में पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं।

    मेला मार्गशीर्ष के दौरान एक दिसंबर से चार दिसंबर तक विशेष स्नान आयोजित किए जाएंगे। जिनमें मंदिरों और मठों के महामंडलेश्वरों की राजसी सवारियां भी निकलेंगी। इसके चलते रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। एटा से बरेली की ओर जाने वाले वाले सभी वाहन एटा मार्ग स्थित सौरभ ढाबा से मंडल तिराहा कासगंज से सहावर गंजडुंडवारा होते हुए कादरगंज पुल से बदायूं की सीमा में प्रवेश करेंगे।

    हाथरस व अलीगढ़ से बरेली की ओर जाने वाले सभी वाहन हजारा नहर पुल से मामो बाईपास गोरहा नहर से डायवर्ट होकर सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज पुल से बदायूं में प्रवेश करेंगे। बदायूं की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन दो पहिया मार्ग नगरिया मोड़ से सहावर अमांपुर होते हुए एटा जाएंगे।

    यहां की गई पार्किंग की व्यवस्था

    दूर दराज से श्रद्धालु भक्त और साधु संत पहुंचेगे। वाहन भी बड़ी संख्या में होंगे। इसके लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है। पार्किंग एक पॉलीटेक्निक कॉलेज, पार्किंग दो पेट्राेल पंप के बराबर खाली मैदान, पार्किंग तीन होडलपुर बिजली घर के सामने खाली मैदान, पार्किंग चार कछला की तरह से आने वाले आर्मी ग्राउंड, पार्किंग पांच सहावर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बाछरू मंदिर के पास खाली मैदान निर्धारित किया गया है। एसपी अंकिता शर्मा ने पुलिस को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

