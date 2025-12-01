Kasganj News: मेला मार्गशीर्ष के चलते आज से रहेगा रूट डायवर्जन, जानें किस रास्ते से होकर गुजरेंगे वाहन

संवाद सूत्र, जागरण कासगंज। मोक्षदा एकदशी पर सोमवार को पंचकोसी परिक्रमा लगाई जाएगी। मेला मार्गशीर्ष का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। वहीं मेले में पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं।

मेला मार्गशीर्ष के दौरान एक दिसंबर से चार दिसंबर तक विशेष स्नान आयोजित किए जाएंगे। जिनमें मंदिरों और मठों के महामंडलेश्वरों की राजसी सवारियां भी निकलेंगी। इसके चलते रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। एटा से बरेली की ओर जाने वाले वाले सभी वाहन एटा मार्ग स्थित सौरभ ढाबा से मंडल तिराहा कासगंज से सहावर गंजडुंडवारा होते हुए कादरगंज पुल से बदायूं की सीमा में प्रवेश करेंगे।

हाथरस व अलीगढ़ से बरेली की ओर जाने वाले सभी वाहन हजारा नहर पुल से मामो बाईपास गोरहा नहर से डायवर्ट होकर सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज पुल से बदायूं में प्रवेश करेंगे। बदायूं की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन दो पहिया मार्ग नगरिया मोड़ से सहावर अमांपुर होते हुए एटा जाएंगे।