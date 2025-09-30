Language
    पत्नी व बेटा गए थे दिल्ली और घर से आ रही थी बदबू, अंदर देखा तो कमरे में फंदे पर लटका मिला दवा विक्रेता का शव

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:13 PM (IST)

    कासगंज की चित्रगुप्त कॉलोनी में दवा विक्रेता प्रदीप सक्सेना का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पत्नी और बेटा दिल्ली गए थे। परिजनों के अनुसार प्रदीप डिप्रेशन में थे। बेटे ने पड़ोसी को फोन किया जिन्होंने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दवा विक्रेता का कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

    जागरण संवाददाता, कासगंज। चित्रगुप्त कॉलोनी में सोमवार सुबह दवा विक्रेता का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव से बदबू आ रही थी। पुलिस का मानना है कि फांसी उसने एक से दो दिन पहले लगाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को बेटे ने किया था फोन, नहीं उठाने पर पड़ोसी को भेजा था घर

    नदरई गेट स्थित चित्रगुप्त कालोनी निवासी 58 वर्षीय प्रदीप सक्सेना पुत्र प्रकाश चंद्र सक्सेना का अहरौली में मेडिकल स्टोर है। वे अपनी पत्नी शोभा और बेटे आयुष के साथ रहते थे। शोभा की आंखों में परेशानी थी। शुक्रवार को वह मां को लेकर दिल्ली गया था। घर में प्रदीप अकेले थे। स्वजन ने पुलिस को बताया कि प्रदीप डिप्रेशन में चल रहे थे। शराब भी पीते थे।

    चार दिन पहले पत्नी बेटे के साथ दिल्ली गईं थी आंख का उपचार कराने

    शनिवार को आयुष की पिता से वार्ता भी हुई थी। सोमवार सुबह जब उसने फोन लगाया तो किसी ने उठाया नहीं। इस पर उसने पड़ोसी का फोन कर पिता से बात करने को कहा। पड़ोसी ने प्रदीप का दरवाजा खटखटाया। काेई जवाब नहीं आया। घर से दुर्गंध भी आ रही थी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर देखा तो कमरे में प्रदीप का शव फांसी के फंदे पर लटका था। शव से दुर्गंध आ रही थी।

    पुलिस का है ये मानना

    पुलिस का मानना है कि प्रदीप ने एक या दो दिन पहले आत्महत्या की होगी। सूचना पर मृतक की पत्नी और बेटा भी दिल्ली से लौट आए। पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने को शव का पोस्टमार्टम कराया है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राणा ने बताया कि दवा विक्रेता ने का शव घर में लटका मिला था। शव से दुर्गंध आ रही थी। एक से दो दिन पहले उसकी मृत्य हुई होगी। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया है।