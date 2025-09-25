Language
    चारपाई पर लेटे शख्स को घर में घुसकर पीटा, परिजनों ने विरोध किया तो चलाए लाठी-डंडे

    By suman kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:13 PM (IST)

    कासगंज में एक व्यक्ति ने घर में घुसकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। एक अन्य मामले में एक व्यक्ति ने अपनी बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति ने मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने अपनी तीन भैंसों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    घर में घुसकर मारपीट करने पर प्राथमिकी दर्ज। जागरण

    संवाद सहयोगी, कासगंज । सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला मुंडा निवासी पीड़ित ने काेतवाली में तहरीर देकर घर में घुसकर मारपीट किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ऐदलसिंह का आरोप है कि बीती 23 सितंबर की शाम आठ बजे वह अपने घर पर चारपाई पर लेटा हुआ था।

    तभी मामूली विवाद को लेकर पड़ोस के ही रहने वाले सुशील पुत्र रामौतार, दिवाकर, भूपेंद्र, चंद्रशेखर, मोहित पुत्रगण रामौतार, स्नेलता पत्नी रामौतार, आरती पत्नी कृष्णगोपाल, नीतू पत्नी माया प्रकाश ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। बीच बचाव में आए अन्य स्वनज के साथ भी मारपीट की है। जिससे उन्हें गंभीर चोटे आई हैं।

    बहला फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज

    सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित तहरीर देकर बहन को बहला फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित का अरोप है कि 23 सितंबर की शाम पांच बजे बहन दवा की कह कर घर से गई थी। जो देर शाम तक नहीं लौटी। जिसे मोहल्ले का ही अमन यादव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कोतवाली पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर दोनों की तलाश में जुट गई हैं।

    मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी, प्राथमिकी दर्ज

    सदर कोतवाली क्षेत्र के सहावर गेट निवासी पीड़ित ने तहरीर देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित आकाश उर्फ राजेश पुत्र महेंद्र सिंह का आरोप है कि पांच सितंबर की रात 11 बजे रेलवे रोड से भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लौट रहा था।

    तभी चित्रगुप्त कालोनी के नुक्कड पर तनिष, लल्ला पुत्रगण धीरज, प्रशांत पुत्र सुनील, अंशू पुत्र सचिन व चार-पांच अज्ञात लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है।

    तीन भैंसें ले गए चोर

    कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला वदिक शेखपुर नर्रई निवासी पीड़ित ने तहरीर देकर भैंस चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित मनोज कुमार पुत्र भरत सिंह का आरोप है कि बीती 22-23 सितंबर की रात गांव के बाहर बने घेर में छोटी बड़ी तीन भैंस बंधी हुई थी। जिन्हें अज्ञात चोर चुरा ले गए। पीड़ित ने भैसों की आसपास में काफी तलाश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है।