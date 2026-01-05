संवाद सूत्र, कासगंज। पुलिस, खाद्य विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने मोहनपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ले जाया जा रहा स्क्रैब घी जब्त किया है। केंटर और पिकअप वाहन में लोड 35 ड्रम और 14 टिन घी पकड़ा गया, जिसकी कीमत खुले बाजार में करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। घी को गाजियाबाद ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

मोहनपुरा स्थित अवनीश उर्फ अजीत की घी व्यापारी के नाम से फर्म पंजीकृत है। वह मूल रूप से पड़ोस के गांव बेरी हरनामपुर का निवासी है। रविवार देर रात 11 बजे उसकी दुकान से ड्रमों को केंटर और पिकअप वाहन में लोड किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडिंग रुकवाकर पूछताछ की। फर्म संचालक ने बताया कि यह स्क्रैब घी है, जिसे गाजियाबाद बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था और इसका उपयोग अगरबत्ती, धूपबत्ती व साबुन बनाने में किया जाता है।

पुलिस ने मौके से 35 ड्रम और 14 टिन स्क्रैब घी बरामद कर जब्त कर लिया। सोमवार सुबह खाद्य विभाग और जीएसटी विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। खाद्य विभाग की टीम ने घी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए नमूने लिए। उपायुक्त खाद्य आनंद देव ने बताया कि घी के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कुल 7200 किलो घी जब्त किया गया है।

जीएसटी विभाग के अपर आयुक्त इंतियाज सिद्दीकी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में घी का परिवहन होने के कारण विक्रेता विभागीय नियमों के दायरे में आता है। फर्म से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंस्पेक्टर प्रवेश राणा ने बताया कि फर्म संचालक अजीत और वाहन चालक अमन पुत्र हरीसिंह निवासी गांव चिलासनी, जिला एटा को हिरासत में लिया गया है। घी और वाहन पुलिस के कब्जे में हैं।