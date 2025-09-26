बैंक मैनेजर को बंधक बनाने के चार आरोपित गिरफ्तार, रिकवरी के दौरान किया था टीम पर हमला
कासगंज में सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने बैंक मैनेजर और उनकी टीम को बंधक बनाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। केनरा बैंक के मैनेजर सुनील कुमार रिकवरी के लिए गांव नगला रामताल टिकुरी गए थे जहाँ मोर सिंह और उसके साथियों ने उनसे मारपीट की। पुलिस ने मोरसिंह कालीचरण लखन सिंह और अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। सिकंदरपुर वैश्य के गांव टिकरी में रिकवरी करने गए बैंक मैनेजर और उनकी टीम से बंधक बनाकर मारपीट करने के चार आरोपितों का पुलिस ने गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया।
गंजड़ंडवारा के बहरोजपुर में केनरा बैंक की शाखा के मैनेजर सुनील कुमार बुधवार को रिकवरी एजेंट दिनेश कुमार, कमलपंत, सहायक प्रबंधक सुधीर कुमार, शाखा गार्ड कुलदीप कुमार और होमगार्ड दयावीर के साथ गांव नगला रामताल टिकुरी में मोर सिंह के घर रिकवरी के लिए गए थे।
मोर सिंह ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर साढ़े नौ लाख रुपये लिए थे। मोर सिंह को उनके भतीजों कालीचरण उनके भाई लाखन और अवधेश ने घर से भगा दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर और उनकी टीम को बंधक बनाकर मारपीट की थी। इसमें आरोपितों के पांच अज्ञात साथी भी शामिल थे।
मामले में सोने की चेन और रुपये छीनने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में बैंक मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने गुरुवार शाम चार आरोपितों को गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपितों के नाम मोरसिंह पुत्र गोकरण सिंह, कालीचरण, लखन सिंह, अवधेश पुत्रगण अरब सिंह निवासी ग्राम रामताल नगला टिकुरी है।
