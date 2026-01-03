623 अंग्रेजी शराब की पेटियों पर चला बुलडोजर, आबकारी आयुक्त के आदेश पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कासगंज। आबकारी विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में मौजूद पुरानी विदेश शराब की 623 पेटी नष्ट कराई हैं। आबकारी नीति के तहत कार्रवाई की गई है। शराब पीने योग्य नहीं थी। निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने पर शराब नष्ट कराई गई है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त के निर्देश पर हुई है।

आबकारी नीति के तहत पीने योग्य नहीं थी शराब जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी गोदाम में बोतल, अद्धा, पब्बा सहित पाउस पैकिंग की विदेशी शराब की 623 पेटी नष्ट कराई हैं। किसरौली मार्ग स्थित औद्योगिक संस्थान के पीछे जेसीबी के माध्यम से गहरा गड्ढा कराया गया। इसके बाद सारी शराब की बोतल तोड़कर नष्ट किया गया। गहरे गड्ढे को ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है।