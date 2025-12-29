अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर लगाए निशान से मची खलबली, बाजार पहुंचीं ईओ ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी

संवाद सूत्र, जागरण. सोरों। तीर्थ नगरी सोरों में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने एवं जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। यहां कई स्थानों से अतिक्रमण हटावाया गया। एसडीएम/प्रभारी ईओ के नेतृत्व में रविवार को सड़कों पर निशान भी लगाए गए। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को स्वत: अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया।

बाजार में पहुंचीं ईओ, अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी सोरों नगर पालिका में अतिक्रमण की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। इसको लेकर तमाम शिकायतें डीएम प्रणय सिंह तक पहुंच रही थी। यातायात व्यवस्था एवं जाम की समस्या को लेकर रविवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने जयसिंहपुरा सब्जी मंडी सहित प्रमुख बाजार क्षेत्रों में दुकानों के बाहर लगे अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण की निर्धारित सीमा को दर्शाने के लिए स्पष्ट निशान भी लगाए गए।