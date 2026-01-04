Language
    'हर हर गंगे' के जयकारों के साथ भक्तों ने डुबकी लगाई, गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु; ठंड का नहीं दिखा असर

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:58 AM (IST)

    पौष पूर्णिमा पर कासगंज जिले के गंगा घाटों पर भारी ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सोरों हरिपदी, कछला और कादरगंज घाटो ...और पढ़ें

    सोरों की हरिपदी पर श्रद्धालु।

    संवाद सहयोगी, जागरण.कासगंज। पौष पूर्णिमा पर शनिवार को जिले के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचे। कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी रही। हर हर गंगे के जयकारे के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गंगा घाटों पर बने मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने पूजन किया परिवार में खुशहाली की कामना की।

    सोरों हरिपदी, कछला, कादरगंज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान

    कोहरा और गलन भरी ठंड के बीच पौष पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु शुक्रवार की देर शाम से ही गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे। शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान शुरु कर दिया। गंगा स्नान का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। ठंड अधिक हाेने के बाद भी गंगा घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही।

    हरिपदी के विभिन्न घाटों, लहरा गंगाघाट, बदायूं सीमा से लगे कछला गंगाघाट, गंजडुंडवारा के कादरगंज घाट, सहवाजपुर घाट पर श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारों के साथ गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं ने तीर्थनगरी में तीर्थपुरोहितों से अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिए अनुष्ठान कराए। वहीं मुंडन संस्कार भी कराए। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना व आरती कर प्रसाद बांटा। गंगा घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम रहे। पुलिस घाटों पर नजर बनाए रही।

    मंदिरों पर पूजन कर टेका मत्था, खुशहाली की कामना की


    श्रद्धालुओं ने शूकर क्षेत्र तीर्थं की पंचकोसी परिक्रमा भी की। हरिपदी किनारे क्षेत्राधीश वराह मंदिर, रघुनाथ, सोमेश्वर दरबार, द्वारिकाधीश, बालाजी, सिद्ध विनायक, गंगा माता, मानस मंदिर आदि में देव दर्शन के लिए श्रद्धालुओं पहुुचे। वहीं कछला, कादरगंज एवं सहवाजपुर घाट पर श्रद्धालुओं ने देवदर्शन कर पूजन किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की खुशहाली की कामना की।

    वाहनों के चलते रहे जाम के हालात


    हरिपदी एवं अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। जिससे गंगा घाटों तक जाने वाले मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई। हरिपदी के बाहर, कछला गंगा घाट मार्ग, कादरगंज घाट मार्ग पर वाहनों की संख्या अधिक रहने से जाम के हालात बनते रहे।