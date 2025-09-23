CM के आदेश के बाद इस जिले में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहनों से उतरवाए सायरन और हटवाईं काली फिल्म

कासगंज में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अवैध हूटर काली फिल्म और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। 67 वाहन चालकों के चालान काटे गए और वाहनों से अवैध सायरन और काली फिल्म हटाई गई। एआरटीओ ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।

जागरण टीम, कासगंज। अनाधिकृत हूटर, शीशों पर काली फिल्म एवं यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। जिसमें हूटरों को उतरवाया गया, शीशे से काली फिल्म और उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य कुछ लिखी नेम प्लेटें भी वाहनों से हटवाई गई। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 67 वाहन चालकों के चालान किए गए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कासगंज जिले में चलाया अभियान, काटे 67 चालान सोरों-कासगंज मार्ग पर एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र एवं टीएसआई लक्ष्मण सिंह ने विशेष यातायात चेकिंग अभियान चलाया।अभियान के दौरान तीन वाहनों से हूटर उतरवाए गए, चार वाहनों की काली फिल्म हटवाई गई। एक वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई नेम प्लेट को हटवाया गया। सभी के चालान किए गए। इसके अतरिक्त बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, ओवर स्पीड वाहन चालाने वालों के भी चालान किए गए। टीएसआई ने वाहन चालकों से सुरक्षित यातायात के लिए यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।