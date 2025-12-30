Language
    कासगंज पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पर कार्रवाई, जुए-सट्टे की कमाई से खरीदी बोलेरो जब्त

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    पुलिस ने जब्त की बोलेरो।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। कासगंज एसपी के निर्देशन में पुलिस सक्रियता निभा रही है। ढोलना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की बोलेरो कार जब्त की है। बोलेरो कार आरोपित द्वारा जुआ, सट्टा की कमाई से धन अर्जन करने के बाद खरीदी थी। डीएम के निर्देशन में पुलिस ने बोलेरो कार कब्जे में ली है।

    ढोलना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आराेपित के खिलाफ की कार्रवाई

    थाना सोरों में पंजीकृत प्राथमिकी 529/25 और 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आराेपित सोरों के ही नगला मोती उर्फ हरनाथपुर निवासी बीरेश पुत्र सत्यवीर पिछले कई वर्षाे से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। सोरों कोतवाली में ही उस पर चार प्राथमिकी दर्ज हैं। ढोलना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो को जब्त किया है।

    डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

    इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि आरोपित पर थाना सोरों में प्राथमिकी दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना उनके द्वारा की जा रही है। सोमवार को आरोपित के घर से बोलेरो कार जब्त की गई है। बोलेरो कार आरोपित जुआ, सट्टा सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों की कमाई से खरीदी थी। उन्होंने बताया कि डीएम के निर्देश पर आरोपित के खिलाफ समस्त कार्रवाई अमल में लाई गई है।