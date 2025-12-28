किसानों को एडवाइजरी जारी, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए करें ये काम

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। जिले में 100102 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल बुवाई की गई है। वर्तमान में फसल दशा अच्छी है और गेहूं की फसल के लिए मौसम भी अनुकूल है। गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन का विशेष महत्व है, क्योंकि खरपतवार का प्रकोप होने से गेहूं का उत्पादन लगभग 15 से 20 प्रतिशत प्रभावित होता है। कृषि विभाग ने खरपतवार के प्रबंधन के लिए किसानों को एडवाइजरी दी है।

खरपतवार के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग ने दी एडवाइजरी जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र ने बताया कि गेहूं की फसल जिसकी बुवाई 20 नवंबर के बाद की गई है, उसमें खरपतवार प्रबंधन का यह समय है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, हिरन खुरी, जंगली पालक आदि के नियंत्रण के लिए मेटसलफ्यूरान मिथाइल-20 प्रतिशत डब्लूपी की 20 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।