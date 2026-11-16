शिवपाल यादव का दावा, ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा को मिलेगा लाभ
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सिकंदरा में भाजपा सरकार पर झूठे वादे और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा सरकार ने 10 सालों में केवल झूठे वादे किए।
ओवैसी व चंद्रशेखर के गठबंधन से सपा को ही फायदा होगा।
सपा सरकार आने पर जनता को महंगाई से राहत मिलेगी।
संवाद सहयोगी, सिकंदरा (कानपुर देहात)। सिकंदरा के खोजाफूल कस्बे में भागवत कथा में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में केवल झूठे वादे किए हैं और नौकरी के लिए आज युवा भटक रहे। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ओवैसी व चंद्रशेखर के गठबंधन से सपा को ही फायदा होगा, इनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं।
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर सीएम टिप्पणी करते हैं यह उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आज महंगाई चरम पर है, महंगाई व भ्रष्टाचार हर तरफ है। सपा की सरकार आने पर ही जनता को राहत मिल पाएगी और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। अब समय अधिक नहीं बचा है सभी कार्यकर्ता तेजी से काम करें और सरकार सपा की बनानी है। नए सदस्यों को साथ जोड़ें व जनता के मुददों को उठाकर उनका समाधान कराएं।
वहीं भागवत कथा से मिले संदेश को जीवन में उतारने की बात कही। भागवत कथा में पहुंचे शिवपाल यादव ने कथावाचक को सम्मानित किया। इस दौरान शिवपाल यादव को धार्मिक पुस्तकें भेंट की गईं।
खोजाफूल में शिवपाल सिंह यादव के स्वागत के दौरान जिलाध्यक्ष अरुण यादव बबलू राजा, पूर्व एमएलसी दिलीप यादव कल्लू, पूर्व विधायक मिथिलेश कटियार, प्रभाकर पांडेय, कथा आयोजनकर्ता भूरे यादव, अनुज शुक्ला, मुकेश पांडेय, सत्य,अंकित ठाकुर, अमित मिश्रा, शिवम पांडेय, विक्रम सिंह, अमन शर्मा, मोहित दीक्षित, मोहन यादव, राघव मिश्रा रहे।