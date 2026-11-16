शिवपाल यादव का दावा, ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से सपा को मिलेगा लाभ

संवाद सहयोगी, सिकंदरा (कानपुर देहात)। सिकंदरा के खोजाफूल कस्बे में भागवत कथा में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में केवल झूठे वादे किए हैं और नौकरी के लिए आज युवा भटक रहे। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ओवैसी व चंद्रशेखर के गठबंधन से सपा को ही फायदा होगा, इनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर सीएम टिप्पणी करते हैं यह उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आज महंगाई चरम पर है, महंगाई व भ्रष्टाचार हर तरफ है। सपा की सरकार आने पर ही जनता को राहत मिल पाएगी और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। अब समय अधिक नहीं बचा है सभी कार्यकर्ता तेजी से काम करें और सरकार सपा की बनानी है। नए सदस्यों को साथ जोड़ें व जनता के मुददों को उठाकर उनका समाधान कराएं।