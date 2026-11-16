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Kanpur Market Rate: कानपुर में गेहूं, चना और अरहर के थोक भाव जारी, चांदी 1.75 लाख रुपये किलो

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 16 Nov 2026 08:16 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में 16 नवंबर के अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव जारी हुए। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में 16 नवंबर के थोक बाजार भाव जारी किए गए।

  2. गेहूं, चना, अरहर, चावल, तेल के दाम बताए गए।

  3. चांदी 1.75 लाख रुपये, सोना 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Market Rate 16 Nov: कानपुर शहर के थोक बाजार में सोमवार को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव जारी हुए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 7100 से 7200 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 14100 से 14200 रुपये और चना दाल 8800 से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तिलहन में लाही 8300 से 8400 रुपये प्रति क्विंटल रही।

वहीं सरसों कोल्हू तेल 19700 से 19800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 138500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

कानपुर थोक बाजार भाव (सोमवार)

गल्ला (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2800-2850
आर.आर. 21 2900-2950
गेहूं फार्म 3000-3100
जौ 2900-3000
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2300-2400
मकाई 2300-2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
चना 7100-7200
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4300-4400
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
अरहर फूल 14100-14200
अरहर स्पेशल 10900-11000
चना दाल 8800-8900
मटर दाल 5350-5400
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7100-7150
उड़द दाल 8500-13500
उड़द धोवा 10000-12000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

जिंस भाव (रुपये)
आटा 1600-1650
मैदा 1610-1660
सूजी 1700-1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
लाही 8300-8400
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-15200
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12500
बटाली 11500-12800
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 19700-19800
अलसी 19400-19500
अंडी 18400-18500

खली (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
सरसों 3450-3500
अलसी 6800-7000
अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2050-2047
मयूर 2050-2047

गुड़ (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550-5650
देशी भेली 5550-5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
एम-30 6000-6100

देशी घी (प्रति क्विंटल)

जिंस भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैया 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

प्रकार भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

प्रकार भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000

कानपुर सराफा बाजार भाव

वस्तु भाव
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 175000
सिक्का (प्रति नग) 2000-2100
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 138500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 103100-103600

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