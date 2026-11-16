Kanpur Market Rate: कानपुर में गेहूं, चना और अरहर के थोक भाव जारी, चांदी 1.75 लाख रुपये किलो

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Market Rate 16 Nov: कानपुर शहर के थोक बाजार में सोमवार को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव जारी हुए। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 7100 से 7200 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 14100 से 14200 रुपये और चना दाल 8800 से 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तिलहन में लाही 8300 से 8400 रुपये प्रति क्विंटल रही।