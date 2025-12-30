'जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था, वैसे ही BJP ने यूपी को लूटा', शिवपाल यादव का बड़ा आरोप
सपा नेता शिवपाल यादव ने कानपुर देहात में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को उसी तरह लूटा है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बीते नौ वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश को लूटा है, जिस तरह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था उसी तरह गुजराती मिलकर देश को लूट रहे हैं। यह बात कंचौसी में सपा नेता शिवपाल यादव ने कही।
शिवपाल यादव स्व. छोटेलाल यादव की पुण्यस्मृति में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पहुंचे थे।सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर न लगवाएं इससे बिजली का बिल दोगुना आ रहा है, किसान खाद के लिए परेशान है, भाजपा सरकार लोकतंत्र ,संविधान को नहीं मानती है और प्रदेश में मनमानी कर रही है।
उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता वोट बढ़ाने पर ध्यान दें कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, जब प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तभी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी दुकान लगाकर व्यापर कर रहे हैं तभी इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष हो रहा है।इस दौरान सांसद इटावा जितेंद्र दोहरे, विधायक प्रदीप यादव,पूर्व विधायक मदन गौतम,पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू यादव,मिथिलेश कटियार मौजूद रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।