'जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था, वैसे ही BJP ने यूपी को लूटा', शिवपाल यादव का बड़ा आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बीते नौ वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश को लूटा है, जिस तरह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था उसी तरह गुजराती मिलकर देश को लूट रहे हैं। यह बात कंचौसी में सपा नेता शिवपाल यादव ने कही।

शिवपाल यादव स्व. छोटेलाल यादव की पुण्यस्मृति में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पहुंचे थे।सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर न लगवाएं इससे बिजली का बिल दोगुना आ रहा है, किसान खाद के लिए परेशान है, भाजपा सरकार लोकतंत्र ,संविधान को नहीं मानती है और प्रदेश में मनमानी कर रही है।