दुष्कर्म के आरोपित से कानपुर देहात पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। गजनेर थानाक्षेत्र में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपित के साथ मुठभेड़ हो गई। आरोपित के पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 4:30 बजे नहर कोठी के पास पुलिस टीम को देखकर भागे व्यक्ति का पीछा करने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। उसकी पहचान शीतलपुर गजनेर के देशराज के रूप में हुई।