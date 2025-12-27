Language
    कानपुर देहात में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    कानपुर देहात के गजनेर थाने में दुष्कर्म के एक आरोपित देशराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। शनिवार तड़के गश्त के दौरान संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने पीछा किय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। गजनेर थाने की पुलिस की दुष्कर्म के आरोपित के साथ तड़के मुठभेड़ हो गई और आरोपित के पैर में गोली लगी।उसे अस्पताल लेकर जाया गया।

    गजनेर इंस्पेक्टर जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के साढ़े चार बजे करीब नहर कोठी के पास पुलिस गश्त कर रही थी।उसी समय एक संदिग्ध नजर आया जो पुलिस को देखते ही भागने लगा, पुलिस के पीछा करने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया।

    उसकी पहचान शीतलपुर गजनेर के देशराज के रुप में हुई।आरोपित ने नाबालिग संग दुष्कर्म किया था और उसमें उसकी तलाश चल रही थी।उसके पास से तमंचा व दो कारतूस बरामद हुआ।उसे सीएचसी लेकर जाया गया।

    पूछताछ में उसने कुछ दिन पहले नाबालिग संग दुष्कर्म की बात को स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने आरोपित पर हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।