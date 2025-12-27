कानपुर देहात में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। गजनेर थाने की पुलिस की दुष्कर्म के आरोपित के साथ तड़के मुठभेड़ हो गई और आरोपित के पैर में गोली लगी।उसे अस्पताल लेकर जाया गया।

गजनेर इंस्पेक्टर जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के साढ़े चार बजे करीब नहर कोठी के पास पुलिस गश्त कर रही थी।उसी समय एक संदिग्ध नजर आया जो पुलिस को देखते ही भागने लगा, पुलिस के पीछा करने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया।