ट्रांसफार्मर बदलते वक्त करंट से संविदा लाइनमैन की मैत, जलता हुआ गिरा नीचे
सिकंदरा के अवड़ेरी गांव में ट्रांसफार्मर बदलते समय करंट लगने से संविदा लाइनमैन पंकज की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने सबस्टेशन कर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
संवाद सहयोगी, सिकंदरा । सबस्टेशन दोहरापुर से जुड़े अवड़ेरी गांव में ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान करंट से संविदा लाइनमैन की जान चली गई। लाइनमैन जलता हुआ नीचे गिरा, घटना से आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया।
स्टेशन में तैनात कर्मी पर जानबूझकर लाइन चालू करने का आरोप लगाया। इस दौरान करीब दो घंटे तक पुलिस शव को कब्जे में लेने को मशक्कत करती रही। बड़ी मुश्किल से कार्रवाई के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए।
दोहरापुर सबस्टेशन पर रमऊ गांव निवासी शिव प्रसाद का 22 वर्षीय बेटा पंकज संविदा लाइनमैन के रूप में काम करता था। रविवार रात को वह अवड़ेरी गांव में मंदिर के पीछे वाली गली में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए गया था। शडडाउन लेने के बाद वह खंभे पर चढ़कर खराब ट्रांसफार्मर के लगे जंफर खोल रहा था।
कैसे गई युवक की जान?
इस दौरान आपूर्ति चालू होने से वह करंट की चपेट में आ गया, जलता हुआ वह नीचे गिरा और जान चली गई। लाइनमैन के स्वजन एवं ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और मुआवजा तथा दोषी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।
इंस्पेक्टर सिकंदरा हरीओम त्रिपाठी पहुंचे और समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन लोग कार्रवाई व मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।शव को पुलिस को नहीं लेने दिया।
एसडीएम शालिनी उत्तम, तहसीलदार राकेश राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे दिवंगत के स्वजन को सरकारी सहायता दिलाने एवं कार्यवाही किए जाने के भरोसे पर उन्हें शांत कर दिया। इंस्पेक्टर सिकंदरा हरीओम त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर पर कार्यवाही होगी।
