ट्रांसफार्मर बदलते वक्त करंट से संविदा लाइनमैन की मैत, जलता हुआ गिरा नीचे

संवाद सहयोगी, सिकंदरा । सबस्टेशन दोहरापुर से जुड़े अवड़ेरी गांव में ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान करंट से संविदा लाइनमैन की जान चली गई। लाइनमैन जलता हुआ नीचे गिरा, घटना से आक्रोशित स्वजन ने हंगामा किया।

स्टेशन में तैनात कर्मी पर जानबूझकर लाइन चालू करने का आरोप लगाया। इस दौरान करीब दो घंटे तक पुलिस शव को कब्जे में लेने को मशक्कत करती रही। बड़ी मुश्किल से कार्रवाई के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए।

दोहरापुर सबस्टेशन पर रमऊ गांव निवासी शिव प्रसाद का 22 वर्षीय बेटा पंकज संविदा लाइनमैन के रूप में काम करता था। रविवार रात को वह अवड़ेरी गांव में मंदिर के पीछे वाली गली में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए गया था। शडडाउन लेने के बाद वह खंभे पर चढ़कर खराब ट्रांसफार्मर के लगे जंफर खोल रहा था।