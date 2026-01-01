Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला: भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं, पिछली सरकारों में आती नहीं थी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:42 PM (IST)

    डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात में कहा कि भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं है, जबकि पिछली सरकारों में आती नहीं थी। उन्होंने विपक्ष पर पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अब बिजली जाती नहीं है जब दूसरों की सरकार थी तब आती नहीं थी। विपक्ष परिवार व जातिवाद की राजनीति करता है यह अब हर व्यक्ति जान चुका है। यह बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामजानकी महाविद्यालय बैरी असई में कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को चौमुखी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते विकसित भारत बनेगा, जिसमें रहने वाले गरीब लोग भी अमीर बनेंगे। भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा शासन के दौरान अब बिजली जाती नहीं है अन्य सरकारों के समय में बिजली आती नहीं थी।

    उन्होंने कहा कि हम संविधान के पुजारी हैं इसे खत्म नहीं होने देंगे। विपक्षी पार्टी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है लेकिन जनता सब कुछ जानती है।

    विपक्ष जातिवाद व परिवार वाद की राजनीति करती है जो अब प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका है। भाजपा सरकार सभी के जीवन को खुशियों से भरने का काम कर रही है।