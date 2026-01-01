केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला: भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं, पिछली सरकारों में आती नहीं थी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अब बिजली जाती नहीं है जब दूसरों की सरकार थी तब आती नहीं थी। विपक्ष परिवार व जातिवाद की राजनीति करता है यह अब हर व्यक्ति जान चुका है। यह बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामजानकी महाविद्यालय बैरी असई में कहा।

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को चौमुखी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते विकसित भारत बनेगा, जिसमें रहने वाले गरीब लोग भी अमीर बनेंगे। भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा शासन के दौरान अब बिजली जाती नहीं है अन्य सरकारों के समय में बिजली आती नहीं थी।