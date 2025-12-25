पेड़ की डाल काटते समय एचटी लाइन की चपेट में आया किसान, इलाज के दौरान दम तोड़ा; मची चीख-पुकार

संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर देहात। रसूलाबाद में पेड़ की डाल काटते समय पास से गुजरी एचटी लाइन की चपेट में आकर किसान की जान चली गई। स्वजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी।

रसूलाबाद के अटिया रायपुर निवासी 45 वर्षीय किसान जय सिंह बुधवार को बकरियों को चराने के लिए खेतों की ओर गए थे। खेत में खड़े नीम के पेड़ से वह बकरियों के लिए छोटी-छोटी डालें काट रहे थे।

इसी दौरान लग्गी पास से निकली एचटी लाइन के तारों से छू गई। तार से संपर्क होते ही लग्गी में तेज करंट उतर आया और जय सिंह उसकी चपेट में आकर मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गए व नीचे गिर गए।