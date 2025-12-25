Language
    पेड़ की डाल काटते समय एचटी लाइन की चपेट में आया किसान, इलाज के दौरान दम तोड़ा; मची चीख-पुकार

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    कानपुर देहात में एक किसान पेड़ की डाल काटते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज क ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर देहात। रसूलाबाद में पेड़ की डाल काटते समय पास से गुजरी एचटी लाइन की चपेट में आकर किसान की जान चली गई। स्वजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी।

    रसूलाबाद के अटिया रायपुर निवासी 45 वर्षीय किसान जय सिंह बुधवार को बकरियों को चराने के लिए खेतों की ओर गए थे। खेत में खड़े नीम के पेड़ से वह बकरियों के लिए छोटी-छोटी डालें काट रहे थे।

    इसी दौरान लग्गी पास से निकली एचटी लाइन के तारों से छू गई। तार से संपर्क होते ही लग्गी में तेज करंट उतर आया और जय सिंह उसकी चपेट में आकर मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गए व नीचे गिर गए।

    ग्रामीणों ने परिवार को बताया तो भाई शिव सिंह गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद लेकर पहुंचे जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बृजेश कुमार ने मृत घोषित कर दिया।

    भाई शिव सिंह, छेदालाल, उपेंद्र और ओमेंद्र का रो-रोकर बुरा हाल है। जय सिंह खेती-किसानी के साथ ही पशुपालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। कहिंजरी चौकी प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है लेकिन स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है।

