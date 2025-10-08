टेसू झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गई दो बहने डूबी

कानपुर देहात के विलासपुर बांगर गांव में टेसू और झिंझिया के विसर्जन के दौरान यमुना नदी में दो सगी बहनें डूब गईं। 17 वर्षीय प्रांशी का शव बरामद कर लिया गया है जबकि 15 वर्षीय रागिनी की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया है। सीओ प्रिया सिंह मौके पर मौजूद हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हो गया। खुशियों में मौत ने खलल डाल दी। टेसू और झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गईं दो बहने यमुना नदी में डूब गई। एक का शव मिल गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमराहट के विलासपुर बांगर गांव में यमुना में नहाते समय दो सगी बहनें डूब गई। तलाश में एक का शव मिल गया जबकि दूसरे की तलाश चल रही है। विलासपुर बांगर गांव के सेनापति की 17 वर्षीय बेटी प्रांशी व 15 वर्षीय रागिनी अन्य लोगों संग टेसू झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गए थे। जहां पर नहाते को दोनों उतर गईं और गहराई में डूबने लगीं।