Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेसू झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गई दो बहने डूबी

    By charutosh jaiswal Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    कानपुर देहात के विलासपुर बांगर गांव में टेसू और झिंझिया के विसर्जन के दौरान यमुना नदी में दो सगी बहनें डूब गईं। 17 वर्षीय प्रांशी का शव बरामद कर लिया गया है जबकि 15 वर्षीय रागिनी की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया है। सीओ प्रिया सिंह मौके पर मौजूद हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यमुना नदी में किशोरी को तलाश करते गोताखोर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हो गया। खुशियों में मौत ने खलल डाल दी। टेसू और झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गईं दो बहने यमुना नदी में डूब गई। एक का शव मिल गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमराहट के विलासपुर बांगर गांव में यमुना में नहाते समय दो सगी बहनें डूब गई। तलाश में एक का शव मिल गया जबकि दूसरे की तलाश चल रही है। विलासपुर बांगर गांव के सेनापति की 17 वर्षीय बेटी प्रांशी व 15 वर्षीय रागिनी अन्य लोगों संग टेसू झिंझिया की शादी के बाद विसर्जन को गए थे। जहां पर नहाते को दोनों उतर गईं और गहराई में डूबने लगीं।

    लोगों ने बचाने का प्रयास किया पर असफल रहे।इसके बाद गोताखोर बुला गए तो कुछ आगे प्रांशी का शव बरामद हो गया। जबकि रागिनी की तलाश चल रही है। परिवार का रोकर बुरा हाल हो गया है।सीओ प्रिया सिंह भी पह ुंच गईं हैं और तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।