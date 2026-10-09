चूल्हे पर चढ़ी थी कढाई, मां के सामने दो साल की बेटी उसमें गिरी, मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। चूल्हे पर चढ़ी गर्म कढ़ाई में दो वर्षीय बच्ची के गिरने से मौत हो गई। मामला राजपुर के कमलपुर गांव का है।

कमलपुर गांव के किसान शिवपाल की दो वर्षीय बेटी अवनी घर के अंदर ही खेल रही थी। चूल्हे पर उसकी मां शिखा ने कढ़ाई चढ़ा रखी थी और कढ़ी बना रही थी। शिखा किसी काम से बाहर निकली थी, उसी समय खेलते हुए अवनी चूल्हे के पास चली गई और कढ़ाई में गिर गई।

मां ने बच्ची को गिरता देखा तो चिल्ला उठी। उसे गर्म कढ़ाई से निकाला और मदद के लिए चीख पड़ी। इसके बाद शिवपाल व स्वजन उसे लेकर निजी अस्पताल गए जहां से मेडिकल कालेज के अस्पताल भेजा गया। यहां कुछ देर इलाज चला लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया। डाक्टर विमलेश मौर्य ने बताया कि वह काफी झुलस गई थी इसके चलते जान चली गई। परिवार ने पुलिस को सूचना नहीं दी और शव लेकर घर चले गए। माता पिता का रोकर हाल बुरा हो गया।