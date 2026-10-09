Railway Alert: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रमशक्ति सहित कई ट्रेनें अचानक निरस्त, देखें सूची
नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के पास संभावित यातायात जाम के कारण कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रमशक्ति सहित ...और पढ़ें
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नई दिल्ली-निजामुद्दीन के पास यातायात दबाव के कारण ट्रेनें रद्द
श्रमशक्ति, शताब्दी सहित कई प्रमुख ट्रेनें निरस्त, यात्री परेशान
लगभग 10 हजार यात्री प्रभावित, रेलवे ने अतिरिक्त काउंटर खोले
जागरण संवाददाता, कानपुर। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास शनिवार को यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ा। कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस को शुक्रवार को अचानक निरस्त कर दी गई।
इसके अलावा भी कानपुर सेंट्रल होकर निकलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन से ही निरस्त कर दिया गया, जिस कारण करीब 10 हजार यात्री प्रभावित हुए। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका है। इसके मद्देनजर कई ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त किया गया है।
कुछ ट्रेनों के निरस्त होने से उनकी वापसी सेवा भी प्रभावित होगी। ट्रेन नंबर 12033 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आज निरस्त रहेगी। इसके चलते वापसी में ट्रेन नंबर 12034 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस भी संचालित नहीं होगी।
10 अक्टूबर को भी ये ट्रेनें निरस्त
वहीं 12451 कानपुर-नई दिल्ली श्रमशक्ति एक्सप्रेस शुक्रवार रात निरस्त रही। श्रमशक्ति के निरस्त होने के कारण शनिवार को ट्रेन नंबर 20452 नई दिल्ली-सोगरिया (लिंक) एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। 20451 सोगरिया (राजस्थान)-नई दिल्ली एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को निरस्त रहने से गाड़ी संख्या 12452 नई दिल्ली-कानपुर एक्सप्रेस का संचालन भी प्रभावित रहेगा। नौ अक्टूबर को कई प्रमुख ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया है।
ये भी ट्रेनें निरस्त
इनमें बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस, बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस, प्रयागराज-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस, हावड़ा और सियालदह से नई दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों की वापसी सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी।
सीमांचल भी निरस्त
दूसरी ओर जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस शुक्रवार को निरस्त रही। लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का संचालन शनिवार को नहीं होगा। इसी तरह ट्रेन नंबर 12877 रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस शुक्रवार को निरस्त रही। नई दिल्ली से वापस जाने वाली 12878 गरीब रथ रविवार को निरस्त रहेगी।
कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन में यात्री परेशान
ट्रेनों के अचानक निरस्तीकरण के कारण यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ीं। कानपुर सेंट्रल व गोविंदपुरी स्टेशन पर यात्री परेशान दिखे। टिकट काउंटर पर टिकट कैंसिल कराने वालों की भी भीड़ दिखी। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि जहां पर टिकट कैंसिल कराने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या कि सूचना मिली, वहां अतिरिक्त काउंटर बढ़ा दिए गए थे, जिससे यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो।
सेंट्रल स्टेशन पर रहा अफरातफरी का माहौल
रात 11 बजे के करीब स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल रहा। श्रमशक्ति एक्सप्रेस के निरस्त होने के कारण यात्रियों ने अन्य ट्रेनों के निरस्तीकरण को देखते हुए बस से ही यात्रा करना मुनासिब समझा। रोज की अपेक्षा बस अड्डे पर दिल्ली जाने वाली यात्रियों की भीड़ दिखी। कई बसें पूरी तरह पैक होकर यहां से निकलीं।
ट्रेनों के निरस्तीकरण को लेकर यात्रियों तक सूचना पहुंचा दी गई थी। इसके अलावा स्टेशनों पर जहां आवश्यकता महसूस हुई, वहां पर अतिरिक्त काउंटर बना दिए गए थे। यात्रियों की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा गया।
डा. शिवम शर्मा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
शुक्रवार को निरस्त रहीं ये ट्रेनें
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम और रूट
|12451
|श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|12559
|शिवगंगा एक्सप्रेस
|12581
|बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|12417
|प्रयागराज एक्सप्रेस: प्रयागराज-नई दिल्ली
|12301
|हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|12313
|सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|20801
|मगध एक्सप्रेस: इस्लामपुर-नई दिल्ली
|12309
|तेजस राजधानी: राजेंद्र नगर-नई दिल्ली
|12393
|संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर-नई दिल्ली
|22361
|अमृत भारत एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर-नई दिल्ली
|12487
|सीमांचल एक्सप्रेस: जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल
10 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी ये ट्रेनें
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम और रूट
|12033
|शताब्दी एक्सप्रेस: कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली
|12034
|शताब्दी एक्सप्रेस: नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल
|12452
|श्रमशक्ति एक्सप्रेस
|20451
|सोगरिया-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|12560
|शिवगंगा एक्सप्रेस
|12582
|बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस
|82501
|तेजस एक्सप्रेस: लखनऊ-नई दिल्ली
|82502
|तेजस एक्सप्रेस: नई दिल्ली-लखनऊ
|12418
|प्रयागराज एक्सप्रेस: नई दिल्ली-प्रयागराज
|12302
|नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
|12314
|नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
|20802
|मगध एक्सप्रेस: नई दिल्ली-इस्लामपुर
|12310
|तेजस राजधानी एक्सप्रेस: नई दिल्ली-राजेंद्र नगर
|12394
|संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: नई दिल्ली-राजेंद्र नगर
|22362
|अमृत भारत एक्सप्रेस: नई दिल्ली-राजेंद्र नगर
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