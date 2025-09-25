Language
    दुपट्टे से गला घोंटकर लड़की को मारा फिर बाग में फेंकी लाश, घरवालों ने शव लेने से किया इनकार

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:52 PM (IST)

    कानपुर देहात के शिवली में लालपुर सरैया गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव खेत के पास यूकेलिप्टस के बाग में मिला। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और अधिकारियों को बुलाने की मांग की। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है और एक युवक को हिरासत में लिया है।

    दुपट्टे से गला घोंटकर लड़की को मारा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात । शिवली के लालपुर सरैया गांव में लापता किशोरी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव खेत किनारे यूकेलिप्टस के बाग में मिला। घटना पर आक्रोशित स्वजन ने शव उठाने से पुलिस को इन्कार कर दिया। अधिकारियों को बुलाने की मांग है।

    गांव के किसान श्रवण कुमार गौतम की 16 वर्षीय बेटी शांति बुधवार देरशाम को खेत जाने की बात कहकर निकली थी पर घर वापस नहीं आई। स्वजन परेशान हुए और ग्रामीण संग खोजबीन में जुटे, गुरुवार सुबह भी तलाश जारी थी।

    अधिकारियों को बुलाने की मांग

    दोपहर में गांव के राजन सिंह के बाग में उसका शव मिला। गले पर दुपट्टा कसा हुआ था, हत्यारे ने गला घोंटकर हत्या की और फरार हो गया। स्वजन में रोना पीटना मच गया। शिवली थाने की पुलिस ने शव उठाने का प्रयास किया पर स्वजन ने इन्कार कर दिया। अधिकारियों को बुलाने की मांग है।

    वहीं मामला प्रेम प्रसंग के होने की आशंका पुलिस ने जताई है, एक युवक को हिरासत में लिया गया है।कोतवाल शिवली पीके यादव ने बताया कि जांच चल रही है।