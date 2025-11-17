कानुपर देहात में OYO होटल के संचालन के नाम पर मांगा हिस्सा, एंटी करप्शन टीम ने सिपाही रिश्वत सहित पकड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सिकंदरा थाने के सिपाही गौरव कुमार को ओयो होटल संचालन के नाम पर छह हजार रुपये की रिश्वत लेते समय कानपुर की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सिपाही 2019 में डीजल चोर गिरोह के साथ मिलीभगत के कारण जेल भेजा गया था। अकबरपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

टीम उसे लखनऊ लेकर गई जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं रिपोर्ट के आधार पर 24 घंटे कस्टडी के होते ही उसको निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं तीन दिन पहले ही सीबीआइ ने बरौर से रिश्वत लेने में बैंक मैनेजर व फील्ड अफसर को पकड़ा था।

सिकंदरा कस्बे में बारा गांव के शिवम पाल का होटल है।थाने का सिपाही इटावा के फ्रेडस कालोनी अडडा श्यामलाल महेरा फाटक निवासी गौरव कुमार उससे लगातार रुपये की मांग कर रहा था कि तभी सही से संचालन हो पाएगा। इसके बाद शिवम ने कानपुर की एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया।इसके बाद छह हजार रुपये में सिपाही से बात तय हुई।

सोमवार दोपहर को सिकंदरा चौराहे के पास चाय की दुकान पर उसे बुलाया गया।टीम के जगदीश यादव व अन्य सिपाही सादी वर्दी में वहीं पर थे। जैसे ही सिपाही गौरव कुमार ने छह हजार रुपये पकड़े तुरंत टीम ने उसे धर दबोचा।इसके बाद उसे अकबरपुर थाने लेकर आए जहां पर भ्रष्टाचार का मुकदमा उस पर दर्ज किया गया।



वहीं सिपाही गौरव इससे पहले दो दिसंबर 2019 को पकड़ा जा चुका है उस समय तत्कालीन एसपी अनुराग वत्स ने उसे जेल भिजवाया था। डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 17 सदस्यों संग वह पकड़ा गया था, मिलीभगत कर वाहनों से डीजल चोरी गिरोह करता था।उसके बाद वह निलंबित किया गया था।