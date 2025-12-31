ससुराल आए युवक ने फंदा लगा दी जान, पत्नी से देर रात हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। रूरा के जिनई बनीपारा गांव में ससुराल आए युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी से किसी बात पर विवाद हुआ था जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया।

मैनपुरी के थाना किशनी के गांव नसीरपुर निवासी 38 वर्षीय हृदयराम अपनी ससुरा रूरा के जिनई बनीपारा गांव आया हुआ था।

मंगलवार रात को उसका पत्नी सरिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, इसके बाद सभी अपने कमरे में सोने चले गए जहां पर देर रात हृदयराम ने दुपट्टे का फंदा लगाकर जान दे दी।

बुधवार सुबह पत्नी ने शव देखा तो रोना पीटना मच गया। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। थाना प्रभारी रूरा अमित शुक्ला ने बताया कि दंपती के बीच विवाद की बात सामने आई है।