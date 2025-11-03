कानपुर देहात के इस गांव में सियार के झुंड का आतंक, भाई-बहन समेत तीन बच्चों पर हमला कर किया लहूलुहान
कानपुर देहात के एक गांव में सियार के झुंड ने आतंक फैला दिया है। झुंड ने तीन बच्चों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदरा (कानपुर देहात)। कानपुर देहात में सियार का खतरा बढ़ता जा रहा है। सियार का झुंड अब लोगों पर हमला कर रहा है। तीन बच्चों को सियार ने हमला करके घायल कर दिया है।
सट्टी के दिबैर व मजरा मढैया गांव में सियार के झुंड ने भाई बहन समेत तीन बच्चों पर हमला कर दिया। स्वजन ने बच्चों को पुखरायां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं ग्रामीणों ने लाठी डंडे व ईंट पत्थर से सियार को अधमरा कर दिया।
दिबैर गांव निवासी कौशल का नौ वर्षीय पुत्र कृष्णा सोमवार शाम घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान सियार के झुंड ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं दिबैर के मजरा मढैया गांव में सियार ने घर के बाहर खेल रहे कमल निषाद के पुत्र आर्यन व छाई वर्षीय बेटी अंशिका पर भी हमला कर दिया। बच्चों की चीख सुन घर से बाहर दौड़ी मां साधना ने पड़ोसियों की मदद से सियार के झुंड को ईंट पत्थर से हमला कर भगाया।
घायल बच्चों को स्वजन ने सीएचसी पुखरायां में भर्ती कराया। सियार के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। सट्टी थानाध्यक्ष देवनारायण द्विवेदी ने बताया कि जानकारी मिली है। घायल बच्चों को उपचार के लिए भेजा गया है। अंधेरा अधिक होने से सियार या अन्य किसी जंगली जानवर की जानकारी नहीं हो सकी है।
उरई में सियार सामने आने से गिरी महिला, मौत
उरई के मदारीपुर गांव के एक दंपती जालौन में शादी समारोह से लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे वह वापस घर जा रहे थे कि इसी दौरान जालौन-औरैया मार्ग पर कुदरा कुदारी के पास बाइक के सामने सियार आ गया तो चालक ने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से पत्नी प्रियंका सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पति राकेश भी जख्मी हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।