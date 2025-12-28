Language
    यूपी में अभी और रुलाएगी सर्दी, पारा लगातार लुढ़क रहा; हाईवे पर रेंग रहीं गाड़ियां

    By Ankit Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब एक सप्ताह से तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    24 घंटे में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट से लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिली। वहीं घना कोहरा छाने से हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार मंद रही।

    नए साल के आगमन के साथ ही सर्दी भी अपने चरम पर है। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों को घरों में भी राहत नहीं है, जबकि आवागमन करने वाले लोगों को और भी असुविधा हो रही है। वहीं घने कोहरे के कारण न केवल ट्रेनों बल्कि हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार मंद हो गई है।

    वहीं दो पहिया वाहन से आवागमन करने वाले लोगों को अनहोनी का डर भी बढ़ा है। रविवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा।

    दोपहर में कुछ देर के लिए कोहरा छटा, लेकिन शाम होते ही फिर से वही स्थिति हो गई। इससे अकबरपुर, रूरा, शिवली, पुखरायां समेत अन्य कस्बे की बाजारों में भी सन्नाटा रहा। दोपहर में कुछ भीड़भाड़ जरूर दिखी, लेकिन शाम होते ही फिर से सन्नाटा पसर गया।

    अधिकतम तापमान 14.3 व न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि मौसम विज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि तापमान में गिरावट का सिलसिला अभी जारी रहेगी।

    वहीं इससे टमाटर, आलू, मटर के साथ ही सरसों, अरहर समेत अन्य फसलों को नुकसान है। उन्होंने बताया कि फसलों क सुरक्षित रखने के लिए किसान खेतों में नमी रखें।