किशोरी का कत्ल करने वाला आरोपित मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली में किशोरी की हत्या करने वाले आरोपित ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल लेकर जाया गया।

शिवली में किसान की 17 वर्षीय पुत्री बुधवार देर शाम खेत गई थी जहां से वापस नहीं आई, खोजबीन चल रही थी और गुरुवार सुबह बाग में उसका शव मिला था। उसके मित्र मैथा गारब निवासी करन सिंह को पकड़ा गया था ।