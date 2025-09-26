किशोरी का कत्ल करने वाला आरोपित मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग
कानपुर देहात के शिवली में किशोरी की हत्या के आरोपी करन सिंह ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। किशोरी बुधवार शाम खेत से लापता हो गई थी और गुरुवार सुबह उसका शव मिला था। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म हत्या और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली में किशोरी की हत्या करने वाले आरोपित ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायर कर दिया, जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल लेकर जाया गया।
शिवली में किसान की 17 वर्षीय पुत्री बुधवार देर शाम खेत गई थी जहां से वापस नहीं आई, खोजबीन चल रही थी और गुरुवार सुबह बाग में उसका शव मिला था। उसके मित्र मैथा गारब निवासी करन सिंह को पकड़ा गया था ।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
स्वजन ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या पाक्सो एक्ट का मुकदमा कराया था। करन को लेकर पुलिस तमंचा बरामद करने घटनास्थल के पास गई थी जहां पर उसने झाड़ी में छुपाया था।
तमंचा उठाने के बाद पुलिस पर फायर कर दिया और भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी और गिर गया। उसे सीएचसी शिवली ले जाया गया। सीओ सौरभ वर्मा ने बताया कि उसे जेल भेजा जाएगा।
