कानपुर में एनआरआइ सिटी में 14 वर्षीय किशोर ने नौंवी मंजिल से कूदकर दी जान
कानपुर के नवाबगंज थानाक्षेत्र स्थित एनआरआइ सिटी में 14 वर्षीय प्रखर द्विवेदी ने नौंवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ट्यूशन टीचर द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज थानाक्षेत्र के मैनावती मार्ग स्थित एनआरआइ सिटी में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर प्रखर द्विवेदी ने नौंवी मंजिल से कूदकर आत्मत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र को ट्यूशन टीचर ने होमवर्क दिया था जिसे वह नहीं कर सका और आत्महत्या कर ली। घटना से स्वजन स्तब्ध हैं कि आखिर छात्र ने जरा सी बात पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया।
