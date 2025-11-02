कानपुर देहात में यातायात व्यवस्था में बदलाव, इस रूट पर ऑटो और कमर्शियल वाहनों की No Entry
कानपुर देहात के अकबरपुर में नमस्ते चौराहे से रूरा मार्ग पर ऑटो और कामर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। नगर पंचायत टीम ने पुलिस के साथ निरीक्षण किया। अतिक्रमण और सड़क पर वाहनों के खड़े होने से जाम लगता है। सोमवार को चालकों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी, जिसके अनुसार कामर्शियल वाहन सर्विस लेन से नए बस स्टॉप होते हुए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के नमस्ते चौराहे से रूरा जाने वाले मार्ग पर आटो व कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इसको नये बस स्टाप से घूम कर आना पड़ेगा इसकी तैयारी परखने के लिए नगर पंचायत की टीम ने पुलिस व एआरटीओ व यातायात सीओ संग दौरा कर व्यवस्था देखी।
अब सोमवार को कामर्शियल वाहन चालकों संग बैठक कर चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी जाएगी। शनिवार को दोपहर में एएसपी राजेश पांडेय, एआरटीओ सोमलता यादव सीओ यातायात आलोक कुमार व यातायात प्रभारी संग नगर पंचायत के ईओ आशीष कुमार व चेयरमैन प्रतिनिधि गुडडन सिंह ने अकबरपुर के नमस्ते चौराहा से रूरा रोड तक लगने वाले जाम से निजात कैसे हो इसकी व्यवस्था देखी।
निरीक्षण के दौरान सड़क के दोनों तरफ फल व सब्जी के ठेले वाले व दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण वाहन सवारों को दुकान से सामान खरीदने के दौरान जगह न होने पर वाहन सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है जिससे पीछे आ रहे वाहन रुकने लगते हैं।
इसके अलावा सड़क पर आटो चालक व ई-रिक्शा चालकों के सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी भरने के कारण जाम की स्थिति हो जाती है। निरीक्षण के बाद एएसपी ने बताया की सोमवार को नये बस स्टाप पर कामर्शियल वाहन चालकों को बुलाकर उनको नये नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब कोई भी कामर्शियल वाहन नमस्ते चौराहा से न जाकर सर्विस लेन से नये बस स्टाप होते हुए रूरा रोड चौराहे से आगे जाएगा।
