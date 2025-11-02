कानपुर देहात में यातायात व्यवस्था में बदलाव, इस रूट पर ऑटो और कमर्शियल वाहनों की No Entry

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के नमस्ते चौराहे से रूरा जाने वाले मार्ग पर आटो व कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इसको नये बस स्टाप से घूम कर आना पड़ेगा इसकी तैयारी परखने के लिए नगर पंचायत की टीम ने पुलिस व एआरटीओ व यातायात सीओ संग दौरा कर व्यवस्था देखी।

अब सोमवार को कामर्शियल वाहन चालकों संग बैठक कर चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी जाएगी। शनिवार को दोपहर में एएसपी राजेश पांडेय, एआरटीओ सोमलता यादव सीओ यातायात आलोक कुमार व यातायात प्रभारी संग नगर पंचायत के ईओ आशीष कुमार व चेयरमैन प्रतिनिधि गुडडन सिंह ने अकबरपुर के नमस्ते चौराहा से रूरा रोड तक लगने वाले जाम से निजात कैसे हो इसकी व्यवस्था देखी।

निरीक्षण के दौरान सड़क के दोनों तरफ फल व सब्जी के ठेले वाले व दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण वाहन सवारों को दुकान से सामान खरीदने के दौरान जगह न होने पर वाहन सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है जिससे पीछे आ रहे वाहन रुकने लगते हैं।