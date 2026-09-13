कानपुर में थाने के बाहर पुलिस कस्टडी में युवक ने ब्लेड से गला रेता, खून से लथपथ जमीन पर गिरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाने के बाहर रविवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब पुलिस अभिरक्षा में एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक ने अपनी गर्दन पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर लिया। इससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया।

साथ ही वह दर्द से तड़पड़े हुए हिचकियां लेने लगा। यह देख पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन उसे उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देख एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया।

चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार रविवार शाम युवक के रामादेवी फ्लाईओवर के नीचे नशे में होने की सूचना मिली। जिसके बाद उसे पकड़कर कांशीराम अस्पताल ले जाना था। जिसके लिए पुलिस कर्मी वाहन पर बैठाने का प्रयास करने लगे। इस बीच वह पुलिस कर्मी का हाथ छुड़ाकर थाने के गेट की ओर भागा , फिर अपनी जेब से ब्लेड निकालकर गला रेत लिया।