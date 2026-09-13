Kanpur Businessman Murder: हत्यारोपित संजय ढाबा एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दबोचा, पहले ही 55 केस, अवनीश दीक्षित नाम आया सामने

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव में पांच सितंबर को बीच सड़क टायलेट करने से रोकने पर कारोबारी अमित गुप्ता की सिर कुचलकर हत्या करने वाले एक आरोपित संजय ढाबा को काकादेव पुलिस ने रविवार शाम सचेंडी के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। हालांकि वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपितों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है।

संजय ढाबा पर लूट, गैग्सटर, चोरी और पाक्सो एक्ट समेत करीब 55 मुकदमे दर्ज हैं। संजय ढाबा ने बताया कि पिछले सप्ताह उसने साथियों के साथ खुद को निर्दोष बताते हुए जो वीडियो इंटरनेट मीडियो पर प्रचलित किए थे वह प्रेसक्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के कहने पर किए थे। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है।

बीच रास्ते पेशाब करने पर टोका था कारोबारी ने काकादेव नवीन नगर निवासी कारोबारी अमित कुमार गुप्ता की गड़रियनपुरवा में खरादी की दुकान है इसके साथ ही उसके ओम चौराहे पर मार्केट है। पांच सितंबर को देर रात वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। ओम चौराहे के पास नशे में धुत कार चार युवक नशेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान एक युवक बीच सड़क पर टायलेट करने लगा तो उन्होंने उसे टोका।

ईंट से किए थे ताबड़तोड़ वार आरोप है कि इस पर उसने साथियों के साथ मिलकर सिर पर ताबड़तोड़ ईंटों से प्रहार कर मरणासन्न कर दिया। स्वजन ने गंभीर हालत में शारदा नगर के अनुराग हास्पिटल में भर्ती कराया जहां सात अगस्त को देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर जो सीसी फुटेज सामने आए थे उसके आधार पर स्वजन और मुहल्ले के लोगों ने आरोपितों की पहचान शास्त्री नगर निवासी काकादेव थाने के हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र श्रीवास्तव उर्फ मोनू नेता, विजय नगर निवासी कुशल श्रीवास्तव, बिठूर के परगही बांगर मंधना निवासी संजय सिंह चौहान उर्फ संजय ढाबा और कल्याणपुर आवास विकास निवासी अश्विनी यादव के रूप में की।

गिरफ्तारी न होने पर दी थी प्रदर्शन की चेतावनी आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर स्वजन ने कैंडिल मार्च निकालते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। जिसके बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। शुक्रवार को हितेंद्र श्रीवास्तव,संजय ढाबा और कुशल श्रीवास्तव ने इंटरनेट मीडिया पर अपना वीडियो प्रचलित करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।

यहां की संजय ढाबा की घेराबंदी वहीं रविवार शाम सचेंडी थानाक्षेत्र के कपिली रोड पर काकादेव पुलिस ने बाइक सवार संजय ढाबा को घेराबंदी कर दबोच लिया। उसने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली जा लगी। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।