कानपुर में हाइवे पर पुलिसकर्मी की कार में लहूलुहान मिली छात्रा, भीड़ ने सिपाही को पीटते देखा

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के रामादेवी- नौबस्ता रूट हाइवे पर बीती शनिवार रात भीड़ ने कार सवार पुलिस कर्मी पर छात्रा को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाकर हंगामा किया। इस दौरान साथ बैठी छात्रा लहूलुहान हालत में थी। लोगों डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद चकेरी पुलिस कार को चकेरी थाने ले आई।

वहीं, कार सवार पुलिसकर्मी को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया। साथ ही घायल छात्रा को पास के अभिनव अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूछताछ में छात्रा ने मारपीट की घटना से मना कर दिया। इसके बाद मामला रफा दफा हो गया। घटना से जुड़े कई वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहे हैं।

यशोदा नगर निवासी युवती लखनऊ से पालीटेक्निक कर रही है। सिपाही का उनके घर पर आना जाना है। छात्रा सिपाही के साथ उसकी कार से कुछ समान लेकर शनिवार रात घर के लिए लौट रही थी। उसके छोटे भाई के अनुसार काफी रात होने पर जब बहन घर नहीं पहुंची, तो उसे फोन किया।

फोन पर मारपीट और चिल्लाने जैसी आवाजें आ रहीं थीं। इसके बाद उन्हें बहन के घायल होने की जानकारी मिली। मामले में मौके पर पहुंची मां ने भी सिपाही पर बेटी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं, छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि कार से वापस लौटते समय एक्सप्रेस-वे पर अचानक ब्रेक लगने से उसका सिर कार के डैशबोर्ड से टकरा गया था। जिसके बाद वह लहूलुहान होकर बेसुध हो गई थी। उसे उपचार के लिए अभिनव हास्पिटल लाया गया, मगर कार से उतारते समय गिर गई।