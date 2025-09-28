कानपुर में शोहदे ने युवती का हाथ पकड़ा, विरोध करने पर ब्लेड मारी, फिर भीड़ ने सिखाया सबक

कानपुर के रायपुरवा में एक शोहदे ने युवती से छेड़छाड़ की। उसने युवती का रास्ता रोका और हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने ब्लेड से हमला कर दिया। युवती ने शोर मचाया तो भीड़ ने शोहदे को पकड़ लिया और जमकर पीटा।

जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में एक शोहदे को भीड़ ने अच्छी तरह से सब सिखाया। शोहदे ने राह चलते युवती का हाथ पकड़ लिया। उसने विरोध किया तो ब्लेड से जानलेवा हमला किया। इस बार भीड़ ने शोहदे को पकड़कर बुरी तरह से पीट दिया।

रायपुरवा शोहदे ने घर जा रही युवती से छेड़छाड़ का प्रयास करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया। इस पर उसने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। युवती के शोर मचाने पर भीड़ ने उसे पकड़कर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

रायपुरवा निवासी युवती ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाला अक्षय नाम का युवक तीन-चार महीने से उसका पीछा करने के साथ उस पर अश्लील कमेंट करता है। इसके साथ ही आरोपित उस पर जबरन शादी करने का दबाव डालता है। शुक्रवार को वह अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपित ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने अपने भाई लोगो को फोन कर घटना की जानकारी दी।

इसके साथ ही बचने के लिए वह काली मठिया मंदिर के पास रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर की तरफ जाने लगी। इस पर अक्षय ने उन्हें रोक लिया और छेड़छाड़ करते हुए ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। विरोध करने पर लोग एकत्र हुए और आरोपित को पकड़ लिया। एसीपी अनवरगंज अभिषेक राहुल ने बताया कि रिपार्ट दर्जकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया है।