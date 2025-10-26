Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भौकाल के चक्कर में युवक सलाखों के पीछे, तमंचे के साथ इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की पोस्ट, वायरल होते ही धरा गया

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    एक युवक ने 'भौकाल' बनाने के लिए तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना युवाओं में सोशल मीडिया के क्रेज को दर्शाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जाजमऊ में इंटरनेट मीडिया पर तमंचे के साथ प्रचलित फोटो और पुलिस गिरफ्त में आरोपित रोहित उर्फ नन्नू की।  पुलिस

    जागरण संवाददाता, कानपुर। इंटरनेट मीडिया पर खुद को दबंग दिखाने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। तमंचे के साथ फोटो खिंचवाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले युवक को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित ने पूछताछ में इलाके में वर्चस्व जमाने के लिए तमंचा रखने की बात कबूल की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के अनुसार, कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर तमंचा लहराते हुए एक युवक की फोटो वायरल हुई थी। फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी, जिसमें युवक हथियार लेकर खुद को गैंग्स्टर स्टाइल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फोटो की जांच कर युवक की पहचान शुरू की।

    पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की मदद से शनिवार की देर रात उसे छबीलेपुरवा फार्म के पास इंपीरियल टेनरी के किनारे से गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान जाजमऊ के पोखरपुर कालोनी निवासी रोहित उर्फ नन्नू के रूप में हुई है।

    पुलिस को उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान रोहित ने स्वीकार किया कि वह इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए तमंचा लेकर फोटो खिंचवाता था और सोशल मीडिया पर उसे शेयर करता था ताकि लोग उससे डरें।

    थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके पास हथियार कहां से आया। साथ ही, इंस्टाग्राम पर उसकी आइडी की गतिविधियों को साइबर सेल की मदद से खंगाला जा रहा है।

    यह पहली बार नहीं है जब कानपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा हो। इससे पहले भी कई मामलों में पुलिस ने ऐसे युवकों पर गैंग्स्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। 