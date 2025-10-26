भौकाल के चक्कर में युवक सलाखों के पीछे, तमंचे के साथ इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की पोस्ट, वायरल होते ही धरा गया

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंटरनेट मीडिया पर खुद को दबंग दिखाने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। तमंचे के साथ फोटो खिंचवाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले युवक को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित ने पूछताछ में इलाके में वर्चस्व जमाने के लिए तमंचा रखने की बात कबूल की है।

जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के अनुसार, कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर तमंचा लहराते हुए एक युवक की फोटो वायरल हुई थी। फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी, जिसमें युवक हथियार लेकर खुद को गैंग्स्टर स्टाइल में दिखाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फोटो की जांच कर युवक की पहचान शुरू की।

पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की मदद से शनिवार की देर रात उसे छबीलेपुरवा फार्म के पास इंपीरियल टेनरी के किनारे से गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान जाजमऊ के पोखरपुर कालोनी निवासी रोहित उर्फ नन्नू के रूप में हुई है।

पुलिस को उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान रोहित ने स्वीकार किया कि वह इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए तमंचा लेकर फोटो खिंचवाता था और सोशल मीडिया पर उसे शेयर करता था ताकि लोग उससे डरें।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके पास हथियार कहां से आया। साथ ही, इंस्टाग्राम पर उसकी आइडी की गतिविधियों को साइबर सेल की मदद से खंगाला जा रहा है।