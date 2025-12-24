यमुना एक्सप्रेस-वे हादसा: कानपुर के अनुज के शव की DNA टेस्ट से हुई पहचान, मां बोली 'मथुरा प्रशासन पर नहीं है विश्वास'
जागरण संवाददाता, कानपुर। यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे के बाद से लापता दादानगर सेवाग्राम कॉलोनी निवासी कारोबारी अनुज श्रीवास्तव का जला हुआ शव मिल ही गया। शव के डीएनए का मिलान जैसे ही स्वजन से हुआ तो कोहराम मच गया।
इधर, मां लक्ष्मी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बोली, मेरा बेटा जिंदा है। मथुरा-वृंदावन के प्रशासन पर विश्वास नहीं है। शहर आने के बाद दोबारा डीएनए टेस्ट हो, तभी यकीन होगा।
दादानगर सेवा ग्राम कॉलोनी निवासी लक्ष्मी श्रीवास्तव दो बेटों बड़े अनुज व छोटे शुभम के साथ रहती हैं। अनुज की पत्नी ज्योति पोती आराध्या, पोता रुद्र भी साथ में रहता हैं। अनुज इवेंट एंड डेकोरेशन का कारोबार करते थे।
अनुज 15 दिसंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे पड़ोसी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली जाने के लिए विजय नगर चौराहे से समय शताब्दी की बस पर सवार हुए थे। हालांकि मथुरा के पास देर रात हुए हादसे के बाद से वह लापता थे।
तलाश में जुटे स्थानीय प्रशासन ने स्वजन का डीएनए सैंपल लेकर जले शवों से मिलान शुरू किया तो सोमवार को डीएनए के आधार पर एक जले शव की पहचान अनुज के रूप हुई है।
