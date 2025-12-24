यमुना एक्सप्रेस-वे हादसा: कानपुर के अनुज के शव की DNA टेस्ट से हुई पहचान, मां बोली 'मथुरा प्रशासन पर नहीं है विश्वास'

जागरण संवाददाता, कानपुर। यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे के बाद से लापता दादानगर सेवाग्राम कॉलोनी निवासी कारोबारी अनुज श्रीवास्तव का जला हुआ शव मिल ही गया। शव के डीएनए का मिलान जैसे ही स्वजन से हुआ तो कोहराम मच गया। इधर, मां लक्ष्मी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बोली, मेरा बेटा जिंदा है। मथुरा-वृंदावन के प्रशासन पर विश्वास नहीं है। शहर आने के बाद दोबारा डीएनए टेस्ट हो, तभी यकीन होगा।

