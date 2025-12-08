बिल्हौर में महिला ने की आत्महत्या, किचन का दरवाजा बंद कर लगा ली आग

संवाद सहयोगी, बिल्हौर। बैंड़ी अलीपुर गांव में सोमवार दोपहर घर में अकेली महिला ने रसोई घर का दरवाजा अंदर से बंद कर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने धुंआ उठता देख स्वजन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वजन की सहायता से दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बैंड़ी अलीपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश पांडेय खेती बाड़ी करते हैं। पहली पत्नी की मौत होने के चलते 15 वर्ष पूर्व उनका कानपुर के श्याम नगर, गिरजा नगर निवासी 50 वर्षीय मोनी से विवाह हुआ था। जिससे उनके एक पुत्र कार्तिकेय और बेटी नव्या है। पहली पत्नी से एक बेटी प्रीति और लाली हैं। प्रीति का विवाह हो चुका है। सत्य प्रकाश ने बताया कि बेटी लाली चार दिन पूर्व मौसी के यहां शिवराजपुर गई है। वहीं बेटा रुद्रपुर में काम करता है।

सोमवार सुबह बेटी नव्या स्कूल गई थी और वह खेत पर काम करने गए थे। पत्नी मोनी घर पर अकेली थीं। दोपहर लगभग 12 बजे आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठता देख सूचना दी। वह भागकर घर पहुंचे तो किचन का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर अंदर लपटें दिखाई दीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरवाजा तुड़वाकर आग बुझाई। स्वजन ने गंभीर रूप से जली हुई महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई।