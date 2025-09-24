Weather: यूपी के कानपुर से बारिश के साथ मानसून की विदाई, फिर इस दिन से ठंड का स्वागत

कानपुर में मानसून की विदाई का समय आ गया है जिसकी पुष्टि मौसम विभाग ने की है। मानसून के जाने से पहले ही ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है क्योंकि पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवा के चलने से मौसम में शुष्कता बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पश्चिमी भाग से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। Weather Update Kanpur: यूपी के कानपुर में मानसून की विदाई का समय आ गया है। मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब रिमझिम बारिश के साथ मानसून को विदा करने को तैयार हो जाएं। हालांकि मानसून के जाने से पहले ही ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है।

पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवा के चलने के साथ मौसम में शुष्कता बढ़ने लगी है। दिन में तेज धूप रही लेकिन आर्द्रता का स्तर 68 प्रतिशत तक पहुंचने से वर्षा या बूंदाबांदी की स्थितियां नहीं बन सकीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी भाग से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी।

मानसून के लगातार कमजोर पड़ने से अब मौसम में उमस की स्थिति भी कम होने लगी है। मौसम विशेषज्ञ डा.एसएन सुनील पांडेय के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का सिलसिला 14 सितंबर से शुरू हुआ है। पश्चिमी राजस्थान से वापस होते हुए मानसून अभी पश्चिम भारत के कुछ और हिस्सों से वापस लौटने वाला है। इसकी वजह से अभी कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र मौजूद नहीं है।

अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मानसून वापसी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इससे अभी मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अगले तीन दिन तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का आना भी जारी रहेगा जिसके कारण आसमान साफ़ रहेगा।

बहने लगी उत्तर-पश्चिमी बयार शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही दिन से मौसम में बदलाव की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। बीते 48 घंटे से उत्तर-पश्चिमी हवा के बहने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे मानसून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि उत्तर -पश्चिमी हवा बहने से कानपुर और आस-पास के क्षेत्र में भी मौसम का बदलाव दिखाई देगा। जैसे-जैसे उत्तर पश्चिम की हवा की गति बढ़ेगी वैसे ही मौसम से गर्मी की विदाई होने लगेगी। दिन में हल्के ऊंचे बादलों के आने-जाने के साथ तेज धूप निकलने की संभावना है। बूंदाबांदी और हल्की वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अगले तीन दिन तक उत्तर पश्चिमी हवा के आने से आसमान साफ रहेगा।